25 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün dışarıdan oldukça sakin görünseniz de içinizde ne fırtınalar koptuğunu ancak siz biliyorsunuz. Sizi üzen durumu yakın dostlarınızla paylaşmak iyi gelebilir.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Çok etkilendiğiniz birinden bugün randevu teklifi alabilirsiniz. Birlikte o kadar çok eğleneceksiniz ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Bu sebeple yetiştirmeniz gereken işleri buluşmaya gitmeden bitirmenizde fayda var.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Kendi isteklerinizin başkalarının isteklerinden daha önemli olduğunu hissediyor olmalısınız. O zaman bugünü sadece kendinize ayırıp kendinizi şımartmaya ne dersiniz?
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
İnsanları gözlemleme konusundaki üstün yeteneğinizle bir arkadaşınızın yaşadığı problemlerin üstesinden gelmesini sağlayacaksınız. Kendisi hakkında fark edemediği hatalarını ona söyleyip daha fazla zarar görmemesine yardımcı olacaksınız.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Her zaman sizin yanınızdaymış gibi görünen biri bugün taraf değiştirebilir. Bu durum size ikinizin arasındaki ilişkiyi sorgulattıracak. Herkese körü körüne güvenmemeniz gerektiğini anlayacaksınız
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün atladığınız ufak detaylar başınıza dert olabilir. Bu yüzden işlerinizi üstünkörü değil de detaylı bir şekilde incelemeniz gerekli.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Son birkaç gündür çok sosyaldiniz ve sürekli evinizden uzakta vakit geçirdiniz. Artık evinizi özlediğinizi fark ediyorsunuz. Pijamalarınızı giyip evde uzanarak film izlemek için harika bir gün!
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Önemli bir plan yapmayı düşünüyorsanız bunu dostlarınızla tartışarak yapmalısınız. Böylelikle büyük resme daha kolay bakacak ve önemli noktaları atlamayacaksınız.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Hayatınızda sizi heyecanlandıran gelişmelerin olması çok güzel. Fakat bu heyecanınız sebebiyle fazla unutkan olmaya başlamış gibisiniz. Evden çıkarken anahtarlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olun!
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Başkalarının belirlediği kalıplara uyum sağlamak için kendinizi zorlamayı bırakın. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve kendi değerlerinizi kendiniz belirlediğinizi unutmayın.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Arkadaşlarınızı ihmal ettiğinizin farkında olmayabilirsiniz. Daha fazla alınmamalarını sağlamak adına bugünü onlara ayırmalısınız.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün karşınıza ne zorluk çıkarsa çıksın yılmamalısınız. Kendinize “Ben bu işi halledebilirim!” demeye devam edin. Çünkü hiçbir şey sizin elinizden kurtulamaz.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.