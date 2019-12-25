25 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün dışarıdan oldukça sakin görünseniz de içinizde ne fırtınalar koptuğunu ancak siz biliyorsunuz. Sizi üzen durumu yakın dostlarınızla paylaşmak iyi gelebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çok etkilendiğiniz birinden bugün randevu teklifi alabilirsiniz. Birlikte o kadar çok eğleneceksiniz ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Bu sebeple yetiştirmeniz gereken işleri buluşmaya gitmeden bitirmenizde fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Kendi isteklerinizin başkalarının isteklerinden daha önemli olduğunu hissediyor olmalısınız. O zaman bugünü sadece kendinize ayırıp kendinizi şımartmaya ne dersiniz?

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İnsanları gözlemleme konusundaki üstün yeteneğinizle bir arkadaşınızın yaşadığı problemlerin üstesinden gelmesini sağlayacaksınız. Kendisi hakkında fark edemediği hatalarını ona söyleyip daha fazla zarar görmemesine yardımcı olacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Her zaman sizin yanınızdaymış gibi görünen biri bugün taraf değiştirebilir. Bu durum size ikinizin arasındaki ilişkiyi sorgulattıracak. Herkese körü körüne güvenmemeniz gerektiğini anlayacaksınız

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün atladığınız ufak detaylar başınıza dert olabilir. Bu yüzden işlerinizi üstünkörü değil de detaylı bir şekilde incelemeniz gerekli.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Son birkaç gündür çok sosyaldiniz ve sürekli evinizden uzakta vakit geçirdiniz. Artık evinizi özlediğinizi fark ediyorsunuz. Pijamalarınızı giyip evde uzanarak film izlemek için harika bir gün!

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Önemli bir plan yapmayı düşünüyorsanız bunu dostlarınızla tartışarak yapmalısınız. Böylelikle büyük resme daha kolay bakacak ve önemli noktaları atlamayacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Hayatınızda sizi heyecanlandıran gelişmelerin olması çok güzel. Fakat bu heyecanınız sebebiyle fazla unutkan olmaya başlamış gibisiniz. Evden çıkarken anahtarlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olun!

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Başkalarının belirlediği kalıplara uyum sağlamak için kendinizi zorlamayı bırakın. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve kendi değerlerinizi kendiniz belirlediğinizi unutmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Arkadaşlarınızı ihmal ettiğinizin farkında olmayabilirsiniz. Daha fazla alınmamalarını sağlamak adına bugünü onlara ayırmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün karşınıza ne zorluk çıkarsa çıksın yılmamalısınız. Kendinize “Ben bu işi halledebilirim!” demeye devam edin. Çünkü hiçbir şey sizin elinizden kurtulamaz.