25 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bilemediğiniz nedenlerden dolayı stresler yaşanabilir. Gün içinde kendinizi duygusal yönden sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Duygusal konularda sorumluluk almanız gerekebilir. İşlerinizi ilerletmek için göstereceğiniz çaba etkileyici sonuçlar elde etmenize neden olabilir. Parasal konularda daha fazla sorumluluk gereken konulara yönelebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerden istediğiniz kadar yararlanamayabilirsiniz. Duygusal konular sizi biraz yorabilir. İşiniz için yaptığınız harcamalardan daha sonra fayda sağlayabilirsiniz. Sanatsal uğraşlar içinde olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda sıkıntılar yaşanabilir. Üstlerinizle yaptığınız çalışmalara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Toplum önünde olmak için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Kadınlarla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Yakın çevrenizdeki konularda daha etkili olabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Düzenlediğiniz eğitimlerde daha fazla etkin rol alabilirsiniz. Duygusal konularda aradığınız desteği bulmakta zorlanabilirsiniz. Duygusal konularınızı derinlemesine incelemek isteyebilirsiniz. Finansal konularda sıkışmalar da yaşanabilir, harcamalarınıza dikkat edin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortak para konularıyla uğraşabilirsiniz. İşlerin incelik gerektiren kısımları sizi yorabilir. Uğraştığınız konuları geliştirmek için çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara yön verirken kadınlardan destek alabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İkili ilişkilerinize denge ve uyum içinde kalmaya çalışın. Sizi uğraştıran koşullarla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bazı konuları sizden daha yetkin gördüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Parasal konularda daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma arkadaşlarınızla birlikte yürüttüğünüz projelere yön vermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi belirginleştirmek için destek alabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz önem kazanabilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili değişiklikler olabilir. İşlerinizde daha sert olabilirsiniz. Duygusal konularda kopmalar olabilir. Sosyalleşmek sizi rahatlatabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konularla ilgilenmek ve harcama yapmak isteyebilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi sıkıntıda hissedebilirsiniz. Güzellikle ilgili işlerde zaman harcayabilirsiniz. İş hayatınızdaki veya çocuklarınızın işlerinde biraz zorlanabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ailevi konularla daha fazla söz sahibi olmak isteyebilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Kendinizi duygusal anlamda sıkışmış hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki kadınlardan yardım alabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili konularla ilgilenme fırsatı yakalayabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Kendinize zaman tanıyın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gündeminiz hareketli olabilir fakat işlerin akışında yavaşlama yaşanabilir. Yakın çevrenizle ilgili değişiklikler sizi yorabilir. Ticari görüşmeler veya sözleşmelerde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Finansal konularda sorumluluklarınız artabilir. Ortaklıklarınıza özen gösterin. Harcamalarınızı düzenlemeye çalışın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün işlerinizde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Ticari konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Güçlü kişilerin desteğini görebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni finansal kaynak arayışı içine girebilirsiniz. Bu konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Keyif aldığınız ortamlarda bulunabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Kişisel hassasiyetiniz olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Keyif aldığınız konularda zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Duyusal konularda yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Kardeşlerinize zaman ayırabilirsiniz. Bazı konuları değiştirmeniz gerekebilir. Finansal konularda gelişmeler olabilir. Çalışma hayatınızdaki değişiklikler sizi biraz yorabilir.