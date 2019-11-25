25 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. Sabah saatlerinde mali anlamda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı olaylarla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki konularda çözülmeler olabilir. Bireyselliğiniz ön plana çıkabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gün içinde zaman zaman dağıldığınızı hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha bireysel hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konular sonuçlanabilir. Sabırlı davranmanızda fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün ailevi konularda zor süreçler yaşayabilirsiniz. Geçmişe ait konular açılabilir. Bazı gerçeklerle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda sorumluluklarınızdan kaynaklı sıkıntılar meydana gelebilir. Kendi konularınızdan feragat etmek zorunda kalabilirsiniz. Babanızla ilgili meseleleri göz ardı edemeyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir. Güzel olan şeyler için para harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bitişler meydana gelebilir. İlişkilerinizde daha bireysel davranacağınız bir gündesiniz. Gün içinde zihninizin dağıldığını hissedebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Çalışma arkadaşlarınızla grup çalışması yapmaktan hoşlanmayabilirsiniz. Gün içinde sizi yoran konulara karşı özen göstermelisiniz. İşleriniz ilerlemeyebilir. Sakin olmaya çalışın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde ilişkinizle ilgili konular tarafından kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yüklendiğiniz sorumluluklar fazla gelebilir. Uyum ve denge arayışı içine girebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalara özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde sizi yoran işlerden uzak durmanızda fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sizin için yoğun bir gün olabilir. Ertelediğiniz işlerinizi gün içinde yetiştirmeye çalıştığınız için fazlasıyla yorulabilirsiniz. Özel hayatınızda partnerinizle olan ilişkileriniz uzun zamandır olmadığı kadar iyi ilerliyor. Sürpriz bir teklifle karşı karşıya kalabilir ve fazlasıyla mutlu olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Gün içinde iletişimden kaynaklanan problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni konulara ilgi duyacağınız bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha bireysel hareket etmek isteyebilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Özel hayatınızda partnerinize karşı olan ilgili tavırlarınız ilişkinizi daha sağlam temeller üzerine oturtuyor.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde biraz daha mesafeli olmanızın zamanı geldi. Sosyal hayatınıza verdiğiniz ağırlığı ailenize ve partnerinize de vermelisiniz. Geçmiş sıkıntılarınızı zihninizden silip geleceğinize yön verirseniz, hayatınızda renkli kapılar açılabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kendiniz için yeni farklı şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel yönden hassasiyetiniz olan konular ön plana çıkabilir. Gün içinde ilişkilerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Farklı fikirlerinizden dolayı kendi içinize çekilebilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda daha fazla fedakarlık yapabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bilmediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı tansiyonu yüksek bir gün geçirebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda sıkıntılar hissedebilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenerek düşüncelerinizi dağıtabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün maddi kaynaklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Gelir ve giderlerinizle ilgili kafa yoracağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma ve çözülme yaşayabilirsiniz. Gün içinde ilerlemeyen işler canınızı sıkabilir. Eğitimle ilgili konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Olaylara ciddiyetle yaklaşabilirsiniz.