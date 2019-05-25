25 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün arkadaşlarla bir arada olmak ya da umut vadeden bir konuya odaklanmak olumlu sonuçlar getirebilir. Sosyal alanda daha mutlu olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün oldukça gayretli ve çalışkan olabilirsiniz. Biraz esneklik göstermeniz gereken konular da gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün pozitif haberler ve size iyimserlik getiren fırsatlar olabilir. Düşüncelerinizi güçlü şekilde ifade edebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ortaklı işlere daha açıksınız ancak birikimlerinizi riske atabilecek durumlara da dikkat etmelisiniz. Kimi zaman bir krizi çözmek gerekebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün başkalarından beklentilerinizde daha temkinli olmalısınız. Evlilikte ve anlaşmalarda olumlu adımlar da atabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün çok iş çıkarabileceğiniz bir gündesiniz. Hafta sonu olmasına karşın bir konuya odaklanmak ve ilerleme içinde olmak keyif verebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kişisel açıdan kendinizi daha güçlü ve girişken hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Size ilham veren yaratıcı konulara yönelebilirsiniz. Aşkta daha mutlu olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün daha kararlı ve girişken bir gündesiniz. Aynı zamanda ailevi alanda ya da evde yapabileceğiniz pek çok uğraş bulabilirsiniz. Evde uğraşılar artabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yeteneklerinizi ortaya koyma konusunda daha heveslisiniz ve girişken hissedebilirsiniz. Konuşmalar ve görüşmeler de olumlu ilerleyebilir. Kardeşler de önem kazanabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün size kazanç getirebilecek adımlar atabilirsiniz. Yapıcı düşünmek zor değil. Kişisel gücünüzü daha iyi değerlendirebileceğiniz imkanlar var.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken pek çok açıdan başarılı olabilirsiniz. Kişisel alanda isteklerinizi ortaya koymanız zor olmayacak.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Hayaller ön planda. Bugünlerde bazı hassasiyetler ve psikolojinizi etkileyebilecek durumlar gündeme gelebilir. Kabullenme gerektiren olaylar söz konusu.