2,5 milyonluk evi başına yıkıldı!

Kuşum Aydın'ın Sarıyer sırtlarındaki 2,5 milyon liralık evi Aydın'ın başına yıkıldı.

Ünlü şarkıcı Aydın'ın 2,5 milyon değerindeki evi başına yıkıldı. Tavanı bir anda çöken Kuşum Aydın hayatının şokunu yaşadı.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Kuşum Aydın: "1-2 saniye önce oradaydım. Tavan birden büyük bir gürültüyle çöktü. Eğer orada olsaydım, ben bugün yoktum" dedi.