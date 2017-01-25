25 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün hedeflerinize ulaşmakta zorlanabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızda artış olabilir. Uğraştığınız işleri tamamlamak için bazı konulara daha fazla önem verebilirsiniz. İlişkilerinizde göremediğiniz taraflar sizi rahatsız edebilir. Sanatsal işlerle ilgilenebilirsiniz. Görüntünüze daha fazla önem verebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yaşadığınız olayları analiz etmekte zorlanabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kadınlardan destek alabilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki otorite figürlerinden yardım alabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sizi strese sokan konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı para konularında karar almak için uygun bir günde değilsiniz. Sizi yoran koşullar oluşabilir. Banka işlerinizi toparlayabilirsiniz. Maddi anlamda bağlayıcı koşullar oluşabilir. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma içinde olabilirsiniz. Yeteneklerinizi abartma ihtiyacı oluşabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İkili ilişkileriniz bugün ön plana çıkabilir. Bugün karşınızdakinin isteklerini anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu durum sizi sıkıntıya sokabilir. Uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Tolerans göstermeniz gereken olaylar yaşanabilir. Sorumlu olduğunuz konulara bitişler olabilir. Ortaklaşa işlerden kazançlar gündeme gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde iş arkadaşlarınızla sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. Önünüzü görmekte zorlandığınız zamanlar olabilir. İşlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Bazı konularda fedakarlık yapmanız gerekebilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili konularda sonlanmalar meydana gelebilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi ifade etmek önem kazanabilir. İlgilendiğiniz konularda sıkıntılar çıkabilir. Gün içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. Arkadaşlarınızla birlikte olmak size iyi gelebilir. Görüntünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün evinizde bitirmeniz gereken işlere yönelebilirsiniz. Sevdikleriniz için hazırlıklar yapabilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda daha hoşgörülü olmalısınız. İşlerinizin sıkışması sizi zor duruma sokabilir. Aile bireylerin destek alabilirsiniz. Bazı konularda tamamlanmalar gündeme gelebilir. Çevrenizi güzelleştirmek için çaba gösterebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün kendinizi yormaya meyillisiniz. Yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Kadınlardan alacağınız destekler olabilir. Gün içinde dikkat eksikliğinden dolayı hata yapmamaya özen gösterin. Kulağınıza yeni haberler gelebilir. İlerleyen saatlerde sorumlu olduğunuz konularda yeni kararlar almak için acele etmeyin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bütçenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Gün içinde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmayın. İşlerinizde bitişler olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizdeki olayları algılamakta zorlanabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki işlerin içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Bazı konularda bitişler yaşanabilir. Sabırlı olmanızda fayda var. Duygularınıza çok yoğunlaşmayın. Sanatsal aktiviteler sizi rahatlatabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gizli kalmış olaylardan dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi bir şeyleri kabullenmek zorunda bırakabilir. Bugün kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Yaşadığınız içsel süreçler nedeniyle dağılabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı bitirmek için zaman harcayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle plan yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Geleceğinizle ilgili planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizde sıkışmalar olabilir. Gün içinde harcamalarınızı abartmamaya özen gösterin.