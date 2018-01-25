25 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün işlerinizde yeteneklerinizi kullanırsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz yardımlar işlerinizi sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Parasal konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. İş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Güçlü gördüğünüz kişilerden aldığınız destekler sizi duygusal olarak zorlayabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün duygusal yönden güçlü olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Kişisel konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizdeki konular sizi meşgul edebilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Başladığınız işleri sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki değişimlerden etkilenebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde ihmal ettiğiniz konular nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizi kısıtlayan koşullar oluşabilir. Kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Finansal konularda kafanızı kurcalayan durumlar gündeme gelebilir. Başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Ticari konularda destek görebilirsiniz. Üstlerinizin sizi zorladığını düşünebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar içinde olabilirsiniz. Dernek işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aynı çevredeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi güçlendirmek için yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizi sağlam temeller üstüne kurmak için mücadele vereceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizde değişiklikler olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde ilerleme sağlayacağınız bir gündesiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. İş yerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz önem kazanabilir. Hazırladığınız eğitimlerle ilgili destek alabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gündeminizi değişik konular meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinize özen göstermeniz gerekebilir. Sorumluluğunuzdaki konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Hızlı karar vermeniz gereken durumlar olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ailevi konularda sorumluluklarınız artabilir. Gün içinde finansal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. İşlerinizi ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Finansal konularda güçlü kişilerin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde geliştirmeniz gereken durumlar olabilir. Dengede kalmak sizi zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başarılı olmak için çaba göstereceksiniz. Ticari işlerinizdeki gelişmeler keyfinizi yerine getirebilir. Duygusal olarak bazı konulara saplanıp kalabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Hayatınızda hızlı değişkenler olabilir. Konuşmalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Bazı durumlardan incinebilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak için iş arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün çocuklarınızla ilgili işlerle fazlasıyla oyalanabilirsiniz. Gereksiz harcamalarınızı kısmalısınız. Hobilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk almak için acele etmeyin. Etrafınızdaki insanların duygusal olarak sizi zorlandığını hissedebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ev hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinizle ilgili keyifli konular gündeme gelebilir. Alacağınız destekler size iyi gelecek.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün ilgilendiğiniz işlerinizde destekler görebilirsiniz. Kardeşlerinizden alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Yakın çevrenizde size ihtiyacı olan kişiler olabilir. Öğreneceğiniz yeni haberler sizi şaşırtabilir. Ticari konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlulukları ilerletmek için mücadele edebilirsiniz. Yolculuklarda dikkatli olmalısınız.