25 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Kriz yaratabilecek durumlara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde ani tepkiler verebilirsiniz. Finansal alanda karar verirken dikkatli olmalısınız. Çıkabilecek krizlere karşı olgun davranmanız gereken zamanlar olabilir. Duygusal yönden bağlacı koşullar söz konusu. Yenilenme içine girebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Duygularınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi yıpranmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Ani sinirsel patlamalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız bir günde olabilirsiniz. Karşılıklı anlaşmalara özen göstermelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün çalışma koşullarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki olaylara daha duygusal yaklaşacağınız zamanlar var. Plan ve programınızı yaparken özen göstermelisiniz. İş arkadaşlarınıza karşı ani tepkiler vermemeye dikkat edin. Tehlikeli durumlara karşı sağduyulu olmalısınız. Akışta kalmaya çalışın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kendinizi ifade ederken duygularınıza daha fazla yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. Keyif aldığınız konularla ilgilenirken kendinizi yıpratmamaya çalışın. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. Abartıya kaçabilirsiniz. Yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Ani karar değişiklikleri yapabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün eve ait konular gündeminizi etkileyebilir. Yaşanabilecek ev kazalarına karşı dikkatli olmalısınız. Köklerinizle ilgili gündeme gelen konular sizi duygusal olarak yıpratabilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylara karşı aniden parlayabilirsiniz, kendinizi sakinleştirmeye çalışmalısınız. İç sesinizi dinleyerek olaylardan sıyrılabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yakın çevrenizdekilerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Konuşmaların ve yazışmaların bol olduğu zamanlar var. Kulağınıza yeni haberler gelebilir. Duygusal konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Kardeşlerinizle zaman geçirmek size iyi gelebilir. Sakin bir yapıda olsanız da ani çıkışlar yapabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Gelir gider dengesini kurmak için hesaplamalara gidebilirsiniz. Parasal konulardaki sıkışıklıklar sizi duygusal yönden de etkileyebilir. Başkalarından destek alarak işlerinizi daha kolay şekilde yoluna koyabilirsiniz. Gün boyunca kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde ani öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konulara karşı fazla hassas davranabilirsiniz. Duygusal olarak yıpranmalar yaşayacağınız zamanlar olabilir. Tehlikeli davranışlarda bulunmamalısınız. Gün içinde dikkatli olunması gereken zamanlar var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Hayatınızda gizli kalmış olaylardan etkilenebilirsiniz. Bilmediğiniz veya göz ardı ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Bundan dolayı duygusal olarak yıpranma yaşayabilirsiniz. İşlerin sakinleşmesini beklemeniz zaman alabilir. Karşınızdaki insanlara ani tepki vermemeye özen göstermelisiniz. Dikkatinizin dağılmasından kaynaklanan kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Geleceğinizle ilgili konularda harekete geçmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Birlikte olduğunuz gruplarda yeni fikirlerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken tepkileriniz kontrol etmeye çalışmalısınız. Vereceğiniz ani tepkiler sizi zor duruma sokabilir. İstediğinizi elde etmek için sabırlı davranmalısınız. Ufak tefek kazalara karşı kendinizi korumalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İş hayatınızla ilgili konulara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Üstlerinizle ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Tepkilerinizi duygusal vermemeye özen göstermelisiniz. Sizi yıpratan koşullar yaşayabilirsiniz. Olaylara ani çıkışlar yaparak karşınızdakinin tepkisini çekmemeye özen göstermelisiniz. Düşünerek hareket ederseniz daha iyi sonuçlar alırsınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Duygularınızın etkisinde kalabilirsiniz. Bu durum olaylara verdiğiniz tepkileri sertleştirebilir. Kendinizi yıpranmış hissettiğiniz zamanlar olabilir. Bütünü görebildiğinizde işleri daha kolay halledebileceksiniz. Gün içinde oluşabilecek kazalara karşı da dikkatli olmalısınız.