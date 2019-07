25 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Alışkanlıklarınızı bu ara daha farklı hobilerinize dönüştürmelisiniz çünkü artık bir süre sonra sizde bu duruma alışabilirsiniz ve kendinizi geliştirmek adına iyi şeyler olmayabilir. Sıkıntılarınızın kaybolacağını düşünüyorsunuz fakat biraz sabredin, geriye baktığınızda hiçbir sıkıntınızın olmadığını göreceksiniz. Hayat enerjinizi almış birini görüyorum, fakat üzülmeyin çünkü hayat enerjiniz sizde saklı, bu yüzden sizden almalarına mani olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sizinle iletişime geçmek isteyen bir kişi var sizinle daha yakından konuşmak istiyor çünkü bazı beklentileri var. Bu arada geleceğinize daha fazla yatırım yaptığınızı görüyorum, bu sizin için iyi bir şey çünkü unutmayın ki geleceğiniz her şeyden daha önemli, bunun bilincinde olup kendinizi geliştirmek de apayrı güzel. Arkadaşlarınıza ayıracağınız zamanı birazda kendinize ayırırsanız kendinizi daha iyi tanıyabilir ve bazı yanlışlarınızı görebilirsiniz. Alışveriş harcamalarınızda biraz daha kendinizi kısıtlamanız gerekiyor aksi taktirde önünüze ilerde engeller çıkabilir ve bu engelleri aşamazsanız kendinize kıza bilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bazı olayları fazla büyütüyorsunuz bence kendinize çeki düzen vermenin tam zamanı, bunu nasıl yapacaksınız kişiliğinize veya davranışlarınıza dair bazı kitaplar alabilir bunları okuyabilirsiniz, kendinizi daha fazla geliştirebilirsiniz. Sabredin çünkü her şey sabredince güzel olur, bu yüzden alacağınız kararlarda daha sabırlı daha net olun şans yüzünüze gülecek. Bayadır kendinize ve çevrenizdekilere kızdığınız bir nokta var fakat bunu düzeltmek kendi elinizde şimdiye kadar üzdüğünüz insanların gönlünü alabilirsiniz, özellikle bu partneriniz için geçerli tabii ki tek suçlu sizsiniz demiyoruz, fakat bazı konulardan da sizin alttan almanız daha doğru her şeyi partnerinize yığmayın, hediyelerle gönlünü almaya çalışmayın, daha doğal şeyler yapmayı tercih edin çünkü sizi siz olduğunuz için seviyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İşlerinizde alacağınız bazı ortak kararlar olabilir bu ortak kararlara uymak da zorluk çekebilirsiniz fakat yavaş yavaş bu ortaklığa alışacaksınız. Kendinizi geliştirmek istediğiniz bir konu var ve kendinizi geliştirmek adına güzel eğitimler almayı düşünüyorsunuz inşallah her şey istediğiniz gibi olur. Sıkıntılı bir dönemden geçebilirsiniz fakat size bir yardım eli uzanacak bu yardım elini geri çevirmeyin size çok yararı olacak. Sizi sizden çok seven insanlar var bu insanları üzmemeye özen gösterin çünkü size çok değer veriyorlar ve sayıyorlar. Aile büyüklerinizle yapacağınız bazı planlar yolunda gitmeyebilir fakat kendinizi harap ederek üzmeyin böyle olması gerekiyormuş deyip geçiştirin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bazen kendinizi boşyere üzüyor olabilirsiniz bu yüzden üzüleceğiniz konuları bile bazen düşünmeniz gerekebilir çünkü sonradan aklınız başınıza gelebilir. Arkadaşlarınızla gittiğiniz bir kafede bir arkadaşınıza çok sinir olabilirsiniz fakat sinir olmak yerine onu uyarmayı denemelisiniz yaptığı hareketlerin yanlış olduğunu uyarırsanız bir daha tekrarlarsada, olmuyorsa zorlamayın derim. Bazen yaşadığınız sıkıntıdan bunalıyorsunuz kendinizi dışarıya atıyorsunuz, buda güzel bir şey en azından içinize atmıyorsunuz, arkadaşlarınıza dostlarınıza bazı şeyleri çıtlatıyorsunuz çünkü herşeyinizi anlatmakta doğru değil, bu sefer hiçbir şekilde özeliniz kalmaz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sabretmeniz gereken bazı konular olabilir bu konuları fazla üstelemenize hiç gerek yok. Ailecek yaşadığınız bazı sıkıntılarınızda kendinizi daha fazla yıpratmadan konuları uzatmamaya özen gösterin çünkü ruh sağlığınızı etkileyebilir. Partnerinizle bir konuda çok mutlu olabilirsiniz fakat dikkat edinki ardından kavga çıkartmayın, bu mutlu tablo bir süre devam etsin. Harcamalarınıza dikkat edin çünkü geleceğinizde düşünmek zorundasınız alacağınız eğitimleri alacağınız evi alacağınız eşyayı ve benzeri şeyleri içine katmalısınız ve ona göre harcama yapmalısınız. Planladığınız ufak bir seyahat görünüyor çok uzağa gitmeyeceksiniz fakat kafanızı dinlemeye hayli hayli yetecek.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bazen kendi kafanıza estiğini yapıyorsunuz hiç kimseyi umursamadan yolunuza bakıyorsunuz, aslında bu çok iyi bir şey çünkü bunu herkesin yapması gerekiyor kendi bildiğini yapması çok daha doğru, tabii ki bazen büyüklerimize danıştığımız şeyler olabiliyor bu konuları ayrı tutarak konuşuyorum. Bu ara geleceği dair güzel yatırımlar yapmak için kafayı eğitime takmış durumdasınız, yurtdışında eğitim almayı düşünüyorsunuz ve şimdiden kenara para koymaya başladınız, hem eğitim alıp yani okuyup hem de çalışmayı düşünüyorsunuz inşallah dilediğiniz gibi her şey olur.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Geleceğinize dair güzel şeyler planlıyorsunuz, umarım bunu istediğiniz kişiyle yapabilirsiniz partnerinizle geleceğinizi daha da güçlendirip daha da neşeli bir şekilde devam etmek istiyorsunuz fakat bazı sorunlar olabiliyor sizin canınızı sıkmasın çünkü bu hayatta her şey istediğimiz gibi yolunda gitmeyebilir, siz yine de kendinizi boşuna harap edip üzmeyin. Şu sıra kafanıza ne koyduysanız yapıyorsunuz bu güzel bir şey fakat bazı şeylerde de fevri karar veriyorsunuz bunu düzelttiğiniz taktirde her şey daha iyi olacaktır, buna emin olun. Bazen kendi kendinize triplere girip kafanıza uymayan birilerinin olduğunu düşünüyorsunuz fakat bu hiç de öyle değil yanınızdakilere baktığınızda, aslında herkesin sizin için çabaladığını ve herkesin sizi sevdiğini göreceksiniz daha dikkatli bakmayı unutmayın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bazı konularda alttan almaya öğrenmelisiniz çünkü bu hayatınızı etkileyecek bir konu olabilir bu yüzden kendinize çekidüzen verin. bazı olaylara yani kavgaları olsun tartışmalara daha sakin yaklaşmaya özen gösterin, fark edeceksiniz ki her şeyin daha düzgün ilerlediğini ve sorunsuz bir şekilde kapandığını göreceksiniz. Ailevi sorunlarınız var, dediğim gibi alttan almaya özen gösterin ve olaylara sakin yaklaşın işte o zaman ortada bir sorun kalmayacaktır.. bakıyorum da bu ara aşkta pek şansınız yok gibi, zaten aşkında pek olmasına gerek yok aşksız da yaşanır aslında, fakat insanlara da yüreğine bir sıcaklık ister tabii ki, bu sıcaklığı yardımlaşma ile sağlayabilirsinz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sıkıntılarınızı üzerinizden ufak ufak atmaya başladınız, bu sizin için bir başlangıç. İnsanları alçakgönüllü olmayı öğretmeyin çünkü bunu yapamayan yapamıyordur sonuçta kişilikten gelen bir şey ve her insan bunu başaramaz. Bu ara sağlık sorunlarınızla uğraşabilirsiniz bu yüzden bu sağlık sorununu atlattıktan sonra daha fazla dikkat etmeye özen gösterin çünkü sağlık her şeyden önce gelir. Bazı konularda kaderinize yenilmek zorunda değilsiniz, her şeyi alttan almak zorunda da değilsiniz, bazen evet veya hayırı ayırt edebilmek zorundasınız çünkü siz bu dünyaya ezilmek için gelmediniz hiç kimse bunun için gelmedi ve bunu göz önünde bulundurarak hoşlanmadığınız şeylere istemediğiniz şeylere hayır demelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Hayatınıza alacağınız bazı insanları seçerek hayatınıza almalısınız çünkü bazı insanlar size iyi gelmeyebilir, bu yüzden insanlar birilerini tanıyarak bir ilişkiye başlar bunu örnek alarak hareket ederseniz ortada sorun olmayacaktır. Bazı iş görüşmelerimizde sorun çıkabilir fakat bu sizden kaynaklı olmayacak bazen mülakata gelen hocalarımız da bazen sorunlu olan görevlerde yani anlayacağınız bazı şeyler kısmet olmuyorsa da fazla zorlamayim bazı iş görüşmelerinizde sorun çıkabilir fakat bu sizden kaynaklı olmayacak bazen mülakata gelen hocalarınızda bazen sorunlu olan görevliler de yani anlayacağınız bazı şeyler kısmet olmuyorsa da fazla zorlamayın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bakıyorum da bu ara yine duygusal yönünüz ağır basmakta, yaşadığınız bazı olaylara daha duygusal bakıyorsunuz ama artık bundan çıkma zamanı geldi. Hayatınıza dair yapacağınız tercihler alacağınız kararlar sizi ait olmalı ve bunun arkasında durmalısınız, kimseye hayatınıza burun sokmasına izin vermeyin. Bir karar alabilirsiniz fakat bu karar ciddi bir karar olabilir, siz yine de bu kararı almadan büyüklerinize bir danışın derim, çünkü onların da kararı önemli bu konuda, sizde ona göre kendiniz ölçüp tartın. Bir arkadaşınızın mutluluğuna daha da mutluluk olabilirsiniz bir konuda yardım etmişsiniz ve arkadaşınız bunu unutmamış, size bir teşekkür etmek istiyor ve bu teşekkürü geri çevirmeyin, kim bilir belki yıllardır bekliyordur.. Etiketler : KOÇ, KOVA, YAY, BAŞAK, ASLAN, YENGEÇ, İKİZLER, BALIK, BOĞA, TERAZİ, AKREP, KOVA, 25 TEMMUZ 2019, GÜNLÜK BURÇ, ASTROLO