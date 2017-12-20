25 YAŞINDAKİ KADIN EMBRİYO BAĞIŞ MERKEZİNDEN ALINAN EMBRİYO İLE HAMİLE KALDI

ABD'nin Tennessee eyaletinde 25 yaşında bir kadın, 25 yıl önce dondurulmuş bir embriyoyla hamile kalıp, çocuk doğurdu.

Tina Gibson adlı 25 Kasım 1992 doğumlu kadının rahmine, 14 Ekim 1992'de dondurulan bir embriyo konuldu.

Gibson, Ulusal Embriyo Bağış Merkezi adlı kuruluştan aldığı embriyonun, aslında kendisiyle yaşıt olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.

Gibson, bebeği Emma doğduğunda CNN'e yaptığı açıklamada "Ben 25 yaşındayım, farkında mısınız? Bu embriyoyla ben en iyi arkadaşlar olabilirdik" dedi.

Emma, başarılı bir hamilelik süreci ve doğumla dünyaya gelen en eski embriyo rekorunu kırdı. Daha önce bu rekor 20 yıllık bir embriyoya aitti.