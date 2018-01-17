250 TL'YE UYUŞTURUCU SATIŞI!

Lefkoşa’da bir evde uyuşturucu satışı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen Narkotik ekibi, 2 kişiyi tutukladı

Devrim DEMİR

Bir evde uyuşturucu satışı bilgisi alan Narkotik Şube’de görevli polis ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde, Süleyman Bulut’un ve konu evde misafir olarak bulunan Gahryman Petkulyyev’in huzurunda yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Suçüstü yakalanan zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

4 kez uyuşturucu aldığını itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, olayla ilgili bulguları aktardı.

Döşenci, 15 Ocak’ta saat 19.00 sıralarında zanlı Süleyman Bulut’un evine yapılan baskında, evde misafir olarak bulunan Gahryman Petkulyyev’in tasarruflarında üç gram sentetik cannabionid ve iki adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlı Süleyman Bulut’un ifade verdiğini ve ifadesinde konu maddeyi Haspolat’ta siyahî bir şahıstan 250 TL karşılığında 5 gram olarak aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Döşenci, Süleyman Bulut’un yine aynı siyahî şahıstan 4 ayrı seferde 250 TL karşılığında 5’er gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde aldığının belirlendiğini de kaydetti. Bulut’un her seferde aldığı uyuşturucu maddelerin bir miktarını zanlı Petkulyyev’e sattığının da tespit edildiğini kaydeden Döşenci soruşturmanın devam ettiğini kaydederek zanlıların 3’er gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis