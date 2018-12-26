26 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde karşınızdaki insanlarla çekişme içinde olabilirsiniz. Tepkisel davranmamaya özen gösterin. Çocuklarınızın yaptığı aktiviteler ilgili işler çıkabilir. Sevdiğiniz şeyler için harcama yaparken abartıya kaçabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ev hayatınızda hareketli bir gündeminiz olabilir. Tartışma yaratacak durumlardan uzak kalmanızda fayda var. Bazı konuları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Emlak ve toprakla ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerde başkalarının katılımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Çalıştığınız konularla ilgili yazışmalarınıza önem vermelisiniz. Sözleşmeler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizin dışınızda gelişen tartışmalı olaylara dahil olmayın. Yaşanan olayları net göremeyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün çalışma hayatınızda eski işlerinizi toparlama fırsatı bulabilirsiniz. Parasal konularda başkalarından fikir alabilirsiniz. Bunları değerlendirmek için uygun bir gün olamayabilir. Gün içinde fazla harcama yapmamaya özen gösterin. Kişisel yeteneklerinizle ilgili konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. İlişkilerinizde dengeyi sağlamaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendini isteklerinize zaman ayırırken biraz bencil davranabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda ısrarcı olma eğilimindesiniz. Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Yaşanan olaylara karşı sakin kalmanızda fayda var. Kişisel bakım için işlerinizi akşam saatlerine bırakmamalısınız. Kazalara karşı dikkatli olun.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gelişen olaylarda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Gün içinde huzursuz hissedeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikirlerinizi ifade etmekten çekinebilirsiniz. İkili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Bazı olayları kabullenmeniz işleri kolaylaştırabilir. Kendi iç dünyanız önem kazanabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla program yapmak için fırsatınız olacak. Gün içinde arzu ettiklerinizi başarabilmek için yeniden harekete geçebilirsiniz. Bu konuda etrafınızdaki insanların desteğini alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerden gelen paralar olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün iş hayatınızda sorumluluklarınızda artışlar olabilir. Mücadelesini verdiğiniz konular hakkındaki fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde stresler olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendi meslek grubunuzdan insanlardan destek alabilirsiniz. Bazı olayları net görmekte zorlanabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yeni ufuklara açılmak için harekete geçebilirsiniz. Olayları daha rahat algılayabileceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla keyifli programlar organize edebilirsiniz. İkili konuşmalarda çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Eğitim işlerinizde sıkıntılar çıkabilir. Yabancılarla ilgili ortak konuları yeniden harekete geçirmeye çalışabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün işlerinizde sıkıntılar çıkabilir. Endişeli olduğunuz konularda daha fazla korumacı davranabilirsiniz. Finansal işlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz. İlerlemeyen işler nedeniyle kopmalar olabilir. Çalıştığınız insanlarla çatışmalar olabilir. Kimi zaman göremediğiniz konulardan dolayı belirsizlik yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün ortaklı konularda hareketlilik söz konusu. Eşinizle birlikte bazı konuları yeniden harekete geçirmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dengede kalmaya çalışın. Öğleden sonra iletişimde aksaklıklar olabilir. İnsanlarla aranıza mesafe koymanız gerekebilir. İletişimde olduğunuz kişilerde ani çıkışlar olabilir, keyfiniz kaçabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sorumluluklarınızda artış olabilir. Sizi yoran konular gündeme gelebilir. Gün içinde iyi organize olmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Öğleden sonra olayları anlamlandırmakta zorlanabilirsiniz. Belirsiz durumlar keyfinizi kaçırabilir. Sakin kalmanızda fayda var.