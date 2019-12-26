26 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Başkalarının yardımına koşmaktan kendi sorumluluklarınızı yerinize getiremediğinizin farkında değilsiniz. Bu sebepten dolayı teslim etmeniz gereken bir işi zamanında yetiştiremeyebilirsiniz. Dikkatli olun.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş yerinizde gruplaşmalar olduğunu fark ediyor olmalısınız. İkiye bölünen insanlar birbirlerine karşı çocukça bir kin besliyorlar ve yarış içindeler adeta. Bu ortamdan uzak durmaya çalışmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Zeki olmak her şeyi bilmek değil, bilmediğiniz şeylerin de olabileceğini kabullenmektir. Egonuzu bu durumu kabullenebileceğiniz bir seviyede tutmaya özen gösterin ve bilmediğiniz konular hakkında konuşmayın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Paranoyak bir hale girmeden bugün etrafınızdaki insanlara karşı daha dikkatli olun. Kötü kalpli insanlar adeta hata yapacağınız anı kolluyor!

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hazırladığınız bir projede grup arkadaşlarınızdan biri sizin kadar hevesli olmayabilir. Onu çalışmaya ikna etmek yerine kendi kısmınıza odaklanın ve farkınızı ortaya koyun.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Hazırladığınız bir projede grup arkadaşlarınızdan biri sizin kadar hevesli olmayabilir. Onu çalışmaya ikna etmek yerine kendi kısmınıza odaklanın ve farkınızı ortaya koyun.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Her gün yaptığını basit şeyler bugün etrafınızdaki insanların ilgisini çekiyor ve herkesten pozitif dönütler alıyorsunuz. Bunun tadını çıkarın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sabırlı olmanızla bilinmenize rağmen bugün sınırlarınızı test edecek bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Çileden çıkmamak için duvarları yumruklamanıza gerek yok. Daha kötü durumlarda nasıl sakin kalmayı başardığınızı hatırlamanız yeterli.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yeni bir maceraya atılmadan önce her adımınızı planladığınızdan emin olun. İstenmeyen durumları önleyebilmenizin tek yolu bu!

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Karar vermek çoğu insanı zorla da bugün sizin için bu gayet keyif verici. Tüm seçeneklerinizi bir kağıda yazıp her birini kalbinizle ve mantığınızla tartabilirsiniz. Günün sonunda doğru kararı vereceğiniz kesin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün çok kalabalık bir ortamda bulunacaksınız. Muhtemelen işinizle ilgili bir konferansa katılacaksınız ve buradan çok verim alacaksınız. Bu durum sizi manevi açıdan tatmin edecek.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Zorlayıcı bir gün geçirmiş olabilirsiniz. Bunu telafi etmek için akşam çok sevdiğiniz bir dostunuzla görüşebilir ve saatlerce sohbet edebilirsiniz!