26 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün çevresel ilişkilere çok önem vereceksiniz. Mantığınızı kullanabileceğiniz bir takım girişimciliğiniz ön plana çıkarken, fikirleriyle bağdaşabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Ay'ın bulunduğu konum,değişim konusunda dikkatli olmanızı isterken, kararlarınızda farklılıklar göstereceğinizi vurguluyor.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün, harcamalarınız konusunda farklı bir duyum içindesiniz. Çevresel ilişkilerinizle ilgili harcamalarınız masraflarınızın artmasına neden olacaktır. Eski dostlarınızdan alacağınız haberler, duygusal anlamda size motivasyon sağlayacaktır. İşinizle ilgili yeni fikirler üreteceğiniz bir gün içindesiniz. Çevrenizden destek sağlayacaksınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İçinizdeki coşkulara yön vermekte zorlanabilirsiniz. Bugün değişimler içindesiniz. Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanamadığınız zaman,huzursuz oluyorsunuz. Beraberliğinizde karşı tarafın ilginç felsefi düşüncelerinden etkileneceğiniz bir gün. Sizden güven duygusu beklediği için ona bunu sağlamanızı bekliyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bilinçaltınızda düşündüğünüz her şeyin, somut bir şekilde ortaya çıkarmak için, çeşitli alternatiflere sahipsiniz. Bugün, iş yaşantınızda duygusal yüklenmelere karşı kendinizi korumak zorunda kalabilirsiniz.. Görüşeceğiniz kişilerin, sizinle aynı fikirde olmayacakları için, size karşı tepki oluşturabilirler.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gezegenlerden aldığınız sert açılar sizi gerilim içinde bırakabilir. Bilinç altınızda sorumluluk duygunuzun yoğun olmasından dolayı, kendinizi önlenemez bir içsel baskı altında bulabilirsiniz. Bugün, arkadaşlarınız ve dostlarınızla aranızda, birbirinize destek veren iletişimleriniz olacak.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Alışkanlıklarınız ve peşi sıra gelen yenilikler arasında bocalayacağınız bir gün. Güncel yaşamınızda karşı karşıya olduğunuz olayda, mantık tarafı ağır basan sonuç alabilirsiniz. Mevcut bulunan durumun, bir sonraki adımda, zorunlu olarak ortaya çıkaracağını düşündüğünüz konuda, gerekli yenilikleri de yaparak hazırlanıyorsunuz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İdealleriniz doğrultusunda hareket ederken; iş tecrübenizden fazlasıyla yararlanacaksınız. Fakat, karşılıklı kazanım isteklerinin çelişmesi nedeniyle biraz zorlanabilirsiniz. Bu noktada da, güçlü bir şekilde ısrarcılığınızı sürdürecek, gerekirse ilgili kişilere tavrınızı koyacaksınız. Bu arada, değişik fikirlere açık olun.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Aşkta daha cesurca davranıyor ve isteklerinizi tüm ayrıntısıyla partnerinize ifade edebiliyorsunuz. Fakat, biraz daha toleranslı konuşmalar yapmak, daha sonraki günler de zor durumlarla karşılaşmanızı engelleyecek. Çünkü, şimdi ani tepkiyle sarf edeceğiniz sözler, sonra sizi üzebilecek bir niteliğe bürünebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yaşantınızla ilgili süreçlerde çeşitliliğe ihtiyacınız var. Değişik fikirler arasında gidip-gelmeler size pek yarar getirmese de, sonuçta ruhsal durumunuzun canlı ve enerjik olmasını sağlıyor. Fakat, ayni anda, tüm düşündüklerinizi pratik yaşamınıza geçirmeniz imkansız. Bu konuda partnerinizin sözlerine kulak verin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kararlı bir şekilde yapıcılığınız,sabır ve azim duygunuzu giderek arttırıyor. Çevrenizden gelecek uyarı sinyalleri, işinizle ilgili gelişmelere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak. Bu konuda zihniniz her an tetikte. Bu tür bir bekleyiş gergin bir atmosfer yarattığı için, sinirlerinize hakim olamayacağınız anlar olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Aşk hayatınızda yenilikler aradığınız bir gündesiniz. Partnerinizle birlikte, değişik ortamlara özlem duyarak, hobi niteliğinde çalışmalar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Fakat, bu seçenekler arasında inatçı tavır sergilememeye çalışın. Çünkü; bu tür davranışlar, sizi hiç nedensiz tartışma ortamına götürüyor.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Değişime açık olduğunuz bir gün. Kişisel olarak; sizin için önemli olan sorunlarınızda köklü farklılıklar var. Parasal konularda çevreniz tarafından sunulan parametrelere önem verin. Bu tür iletişimler sonucu; satın almanız gereken konular belirgenleşecek fakat, yine de ısınamadığınız önerilere hemen saplanıp kalmayın.