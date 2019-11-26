26 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Uzun zaman sonra maddi konularda yüzünüz yeniden gülmeye başlıyor. Bugün alım satımlarla ilgili konularda keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise kıskançlık duygunuz partnerinizle aranızda sorunlara neden olabilir. Öncelikle güven duygusunu geliştirmelisiniz. Sonrası konuşarak zaten açıklığa kavuşacaktır.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Güçlü ve inançlı kişiliğinizle birçok konuda başarıya hızlı adımlarla ilerliyorsunuz. Bu özelliğiniz gerek iş yaşamınızda gerekse özel hayatınızda sizin başarı anahtarınız. Ancak özel yaşamınızda kibirden uzak durmalısınız. Aşk üstünlük değil duygu işidir, unutmayın. Bugünlerde özellikle havalara dikkat, alerjileriniz artabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün huzur ve mutluluk sizin yakın arkadaşınız. Yaşadıklarınız sizleri ne kadar yormuş olsa da bugün yaşamdan fazlasıyla keyif alabilirsiniz. İş hayatınızda uzun zamandır süre gelen sizin dışınızda gelişen olayların kontrol altına alınması ile rahat bir nefes alacaksınız. Maddi konulara da yansıyacak bu olumlu etki ile kariyer hayatınız yeniden şekilleniyor diyebiliriz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün hesapta olmayan harcamalarla karşılaşabilir ve güne tatsız başlayabilirsiniz. Her ne kadar küçük tatsızlıklar güne yayılsa da akşam saatlerinde yakınlarınızdan gelecek maddi manevi desteklerle moral bulacaksınız. Özel hayatınızda hareketli günler devam ediyor. Susmak yerine açık ve net olmak bir çok sorunun çözümünü sağlayacaktır.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün aşk hayatınızda yeni ve hareketli bir gün. Geçmişten gelen bir konuk size beklemediğiniz haberler getirebilir. Zamanın onarıcı etkisini göz ardı etmeden etraflıca düşünerek karar vermeyi denemelisiniz. Maddi konularda ve kariyerinizde ise önemli insanlardan gelecek destekle var olan şartlarınızı hızlı iyileştirerek enerjisi yüksek bir döneme gireceksiniz

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün iş hayatınızda finansal konularda beklentilerinizi ifade edeceğiniz imkanları yakalayabilirsiniz girişimci davranın reddedilmekten korkmadan hareket edin. Bugün alacağınız bir hediye sizin için özel anlam ifade edecektir. Geçmişe kısa bir yolculuk size unuttuğunuz bir çok güzelliği hatırlatabilir. Son zamanlarda ihmal ettiğiniz sevdiklerinizi ziyaret için tam zamanı.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün insanlarla iletişiminizde sezgilerinize kulak verin. Tahmin ettiğinizden daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bugün yakın çevrenize karşı her zamankinden daha duyarlı olmayı başarabilirseniz iş hayatınızda sizin için çok olumlu sonuçlar getirebilecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Maddi konularda mucize niteliğinde gelişmeler var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün duygularınızla değil mantığınızla hareket etmelisiniz. Duygusallığınız suiistimal edilebilir ve pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Bugün harcamalarınızı da kontrol altında tutmalı ve alım satım gibi konulardan uzak durmalısınız. Özel yaşamınızda güzel gelişmeler söz konusu var olan problemleri sevgi ile aşabileceksiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün aşk hayatınız açısından kritik bir gün. Özellikle kıskançlık şüphe gibi duygular yüzünden sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu duygunun sizi siz yapan değerlerinizden uzaklaştırmasına teslim olmamalı başkalarının etkisi altında kalmadan hareket etmelisiniz. Aksi takdirde pişmanlık duyacağınız hatalar yapabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kendi dünyanıza çekilerek içsel olarak kendinizi dinlendirme ihtiyacı hissedeceksiniz. Yaşadıklarınızın genel bir değerlendirmesini yaparak tüm ilişkilerinizi bir dengeye oturtacak ve öncelik sıralamanızı belirleyeceksiniz. İş hayatınızda ise çalışma arkadaşlarınızdan biriyle ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya dikkat edin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Başarı sizin için olmazsa olmaz, bunun için yapamayacağınız şey yok. Ancak sürekli artan tempo sizi fazlasıyla yıpratıyor. Bir süre köşeye çekilip kendinize bakmalı ve isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Bunu yapmayı başardığınızda; kendinize, yaşamınıza, en derin arzu ve isteklerinize dair önemli ipuçları elde edeceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugünlerde özellikle iş hayatınızı ilgilendiren her konuda cesur olun ve kendinizi işinizle en iyi şekilde ifade etmeye çalışın. Eleştirilere ve kıskançlıklara açık olmalı manevi yönünüzün kuvveti sayesinde de kendinizi korumalısınız. Bugün kabul görmesini istediğiniz düşünce ve projelerinizi insanların beğenisine sunabilir ve istediğiniz tepkileri alabilirsiniz.