26 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Sabah saatlerinde yeni adımlar atmaktansa özellikle gündemdeki ailevi konularla ilgili mevcut işlerinizi toplarlamaya bakın. Ticari konularda değişiklikler olabilir. Güçlü kişilerden destek görebilirsiniz. Günün ikinci yarısı çocuklarınızla zaman geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde mücadele yaşanabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Sabah saatlerinde yakın çevrenizi ilgilendiren konularda sonuca ulaşmakta zorlanabilirsiniz. Bugün eğitsel konularda farklı fikirler gündeme gelebilir. Ticari anlaşmalarda değişiklikler olabilir. Yakın çevrenizden destek alabilirsiniz. Öğleden sonrası ve akşam saatleri ailenizle birlikte eğlenceli zamanlar geçirmek için çok uygun.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Bütçenizle ilgili konularda hızlı kararlar alamayabilirsiniz. Bazı konularda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız sorumluluklarınızı rahatlıkla halledebileceksiniz. İlerleme kaydedeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Günün ikinci yarısında daha hareketli koşullar söz konusu. Yakın çevrenizle iletişiminiz daha rahat akabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda yeni bir karar vermekten kaçının. Bugün bedene ait konular ön plana çıkabilir. Yabancılarla ilgili konular olabilir. İkili ilişkilerinizde daha sakin olmanızda fayda var. Gereksiz harcamalardan kaçının. Günün ikinci yarısında para konularında dalgalanmalar olabilir. Beklenmeyen harcamalara dikkat edin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Sabah saatlerinde sizi keyifsiz kılan durumlar meydana gelebilir. Bilemediğiniz olaylardan dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Bazı konular istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Günün ikinci yarısında kendinize zaman ayırma fırsatı yakalayabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha eğlenceli zamanlar yaşayabilirsiniz. Beslenmenizde aşırıya kaçmamaya dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Bugün geleceğinizle ilgili yeni kararlar almak için uygun bir günde değilsiniz. Özellikle sabah saatlerinde bazı planlarınız istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Gün içinde kontrol edemediğiniz konulard abazı gelişmeler sizi yorabilir. Farklı fikirler gündeme gelebilir. Akşam saatleri ruhsal çalışmalar için uygun.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Bugün gündeminizi iş hayatında alacağınız sorumluluklarınız etkileyebilir. Özellikle sabah saatlerinde işlerinizin istediğiniz hızda ilerlemediğini düşünebilirsiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için mücadele verebilirsiniz. Günün ikinci yarısı sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Arkadaş gruplarınız içinde keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Günün ilk yarısında yeni fikirler gündeminizi etkileyebilir. Hayatınızı sorgulayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Günün ikinci yarısında mesleki alanda keyifli gelişmeler olabilir. Güçlü kişilerle tanışabilirsiniz. Gün sonuna doğru enerjinizin arttığı ve toplum önünde fark edildiğiniz zamanlar geçirebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Bugün endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzenlemek ve toparlamak isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Günün ikinci yarısında farklı konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel gelişiminize katkı sağlayacak kitaplarla buluşabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Sabah saatlerinde ilişkinizde sizden bekleneni sağlamakta güçlük çekebilirsiniz. Bugün eşiniz ve eşinizin yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Günün ikinci yarısında ortaklı finansal konularda desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. İş yaptığınız kişilerle ilişkilerinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Sabah saatlerinde işleriniz beklediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Çözüme kavuşturmakta zorlanacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda sorumluluklarınız artabilir. İşlerinizle ilgili dikkatsizlik söz konusu olabilir. Günün ikinci yarısı eşiniz veya ortağınızla ilgili konular sizi meşgul edebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün 09:57’den 14:44’e kadar Ay boşlukta. Bugün yaratıcılığınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Günün ikinci yarısında çalışma hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi işgal edebilir. İş ortamınızda lider özelliklerinizle fark edilebilirsiniz. İş çıkışı iş arkadaşlarınızla eğlenmek için planlar yapabilirsiniz.