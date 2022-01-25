26 milyonda bir görülüyor

Uçakta doğum yapmak oldukça nadir ve beklenmedik bir durum. İstatistiklere göre her 26 milyon yolcudan biri uçakta doğum yapıyor. Hâl böyle olunca da ortaya ilginç hikâyeler çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Dr. Aisha Khatib'in yaşadıkları da akıllara bu heyecan dolu doğumları getirdi.

Derleyen: Gonca Kocabaş / Milliyet.com.tr - Doğum için çantanızı, doktorunuzu ve sevdiklerinizi önceden ayarlamış olsanız da hayat sürprizlerle dolu. Kimi hamile olduğunu bilmeden kimi de henüz zamanı geldiğini düşünmediği için gerçekleştirdiği uçak seyahatinde hayatının unutulmaz anlarını yaşadı ve yaşattı. Toronto Üniversitesi'nde çalışan Dr. Aisha Khatib de geçtiğimiz günlerde en ilginç uçak yolculuklarından birini gerçekleştirdi. Qatar Airways'in Katar'dan Uganda'ya gerçekleştirdiği uçuşun bitmesine yaklaşık 1 saat kala beklenmedik bir olay yaşandı. Koronavirüs salgınıyla boğuşan Toronto'da yorucu çalışma programından çıkan Dr. Khatib, uçakta bir anons duydu.

Uçakta doktor olup olmadığı sorulduğunda hiç tereddüt etmeden yerinden kalktı ve insanların bir kadının etrafında toplandığı kalabalığa doğru ilerledi. Yaklaştıkça başı koridorda, ayakları pencere tarafına doğru koltukta yatan kadının doğum yaptığını gördü. Doktor Khatib’e biri çocuk doktoru biri de onkoloji hemşiresi olan iki yolcu daha yardım etti ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Dr. Aisha Khatib, doğum sonrası kontrol için bebeği çocuk doktoruna verdiğini ve her ikisinin de gayet sağlıklı olduğunu dile getirdi.

KOLYESİNİ BEBEĞE VERDİ

Dr. Aisha Khatib, “Bebeğin kız olduğunu söylediğimde uçaktaki herkes alkışlamaya başladı” dedi. Hikâyenin en güzel yanının bebeğe kendi adının verilmesi olduğunu söyleyen doktor, “Mucize Aisha'ya, üzerinde Aisha isminin Arapça yazılı olduğu altın kolyemi hediye ettim. Nil üzerinde uçarken 10 bin metre yükseklikte ona bu hediyeyi vermek istedim" diye konuştu.

Dr. Aisha Khatib'in yaşadığı bu olay elbette bir ilk değil. İşte hem Türkiye hem de dünyada uçakta gerçekleşen birbirinden ilginç doğumların hikâyeleri...

UÇAĞA BİNDİĞİNDE HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDU

37 haftalık hamile olarak Kanada’dan Tokyo’ya giden uçakta yolculuk yapan Ada Guan isimli kadın, yanında oturan erkek arkadaşına sancıları olduğunu ve sanki bir şeyin dışarı çıkmak istediğini söyledi. Bu his daha da kötüleşince gerçek ortaya çıktı. Ada Guan, birkaç saat sonra uçaktaki 3 doktor ve görevlilerle birlikte sağlıklı bir kız çocuk dünyaya getirdi.

DOĞUM YAPTIĞI HAVA YOLU FİRMASININ ADINI ÇOCUĞUNA VERDİ

Çocuğunuza bir hava yolu firmasının adını vermek bazen kulağa tuhaf gelmeyebilir! Saw Ler Htu isimli kadın Myanmar uçuşunda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Saw Ler Htu ilk bebeğinin doğum yeri şerefine, hava yolu şirketi olan Jetstar’ı oğluna isim olarak verdi. Hava yolu firması Jetstar da adaşına bin dolar değerinde bebek malzemeleri hediye etti.

GÖBEK KORDONUNU KABİN AMİRİ KESTİ

2021 yılının kasım ayında THY’nin İstanbul – Chicago uçuşunda Faslı bir kadın, uçakta bulunan bir doktor ve kabin memurlarının gözetiminde sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

10 bin metre yükseklikte doğum sancısı tutan kadın için uçakta hızlı bir şekilde yer hazırlandı. Bebeğin göbek kordonunu da kabin amiri Gülderen Doğu kesti.

FİRST CLASS'TA DOĞUM YAPTI

Debbie Owens, 1990 yılında küçük kızıyla Gana’ya gerçekleştirdiği seyahatte yaklaşık 10 bin metre yüksekte bir doğum gerçekleştireceğinden habersizdi. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibi uçağın first class bölümünde kendisi için yer açtı ve uçak Paris üzerinden geçerken Owens ikinci kızını da kucağına almış oldu. Owens bu oldukça nadir yaşanan olayı daha sonrada hatırlamanın önemli olacağını düşünerek kızına baş harfleri SKY (gökyüzü) olan Shona Kirsty Yves ismini verdi.

İKİZLERDEN BİRİ HAVADA BİRİ DE KARADA DOĞDU

Rusya'da gerçekleşen bir iç hatlar uçuşunda 25 yaşındaki Irina Vasylkova, ikizleri gelmek üzere olduğu için koltuğuna dahi zar zor yerleşti. Doğum uçakta oldukça hızlı ilerliyordu. Sonuç olarak bebeklerden biri uçak henüz havadayken dünyaya gelirken, diğeri de uçak iniş yaptıktan sonra doğdu.

1 MİLYON MİL UÇUŞ PUANI VERDİLER

Dubai'den Filipinler'e yapılan uçuşta, bir anne 9 saatlik uçuşun 5’inci saatinde kasılmaları artınca uçakta beklenenden 2 ay önce doğum yapmak zorunda kaldı. Hava yolu firması da uçakta doğan bebek için 1 milyon mil uçuş puanı verdi.

42 BİN FEET YÜKSEKLİKTE DOĞUM YAPTI

Türk Hava Yolları ile Yeni Gine’den İstanbul’a seyahat eden Nafi Diaby isimli kadın, 42 bin feet yükseklikte doğum yaptı. 34 haftalık hamile Nafi Diaby, doğumla ilgili tüm planlarını yapmıştı ama bebeği ona sürpriz yaparak erken gelmeye karar verdi. 2 saat 10 dakikalık uçuş boyunca tüm kabin ekibi doğum için mücadele verdi ve nihayetinde doğum sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi.

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