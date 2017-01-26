26 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için yorulacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. İlişkilerinizde daha kabullenici davranacağınız süreçten geçiyor olabilirsiniz. İletişimden kaynaklanan sıkıntılara dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda başkalarından faydalanabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Yaşadığınız olayları sonuçlandırmakta zorlanabilirsiniz. Yeni yolculuklar planlamak size iyi gelebilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ani değişikliklerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde yaşanan olaylara olduğundan daha farklı bakış açısıyla bakabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün endişe yaratan durumlara karşı dikkatli olmalısınız. İşlerinizde ilerlemekte zorlanabilirsiniz. Stresler meydana gelebilir. Ortaklı konularla fedakarlık yapmanız gerekebilir. Finansal konularda değişimler yaşayabilirsiniz. Sizi duygusal yönden bağlayan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sabırlı olmanız gereken durumlar oluşabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Değişen koşullar sizi zorlayabilir. Çevrenizdeki insanlara ani tepkiler vermeyin. Sorumlu olduğunuz işlerde çözülmeler olabilir. Olayları daha iyi kavramanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizdeki değişken koşullar sizi zorlayabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çalışma arkadaşlarınızla birlikte organize olacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sorumluluklarınızdaki değişiklikler sizi zorlayabilir. Kabullenmek durumunda kaldığınız işler olabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Gün içinde görüşmelerde artış yaşanabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman yaratabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade etmeye çalışmalısınız. Gereksiz harcamalardan uzak durun. Stres yaratan konular gündeme gelebilir. İlişkilerinizde dalgalanmalar olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kişisel konularda sorumluluk alabilirsiniz. İlişkileriniz sizi duygusal olarak ani kararlara itebilir. Değişimler sizi ürkütebilir. Gün içinde işlerinizde sıkışıklıklar olabilir. İşlerinizdeki aksamalar keyfinizi kaçırabilir. Karşınızdaki insanlarla görüşmelerinizde yapıcı olmaya çalışmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün sorumlu olduğunuz işlerle ilgili sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişilere karşı daha duyarlı olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Yeni haberler gündeminizi değiştirebilir. Bazı konularda sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Bitişler söz konusu. Gün içinde kararsızlık yaşayabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili değişik koşullar gündeme gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İşten gelen paralar olabilir. Bunları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sabırlı olmalısınız. İşleriniz istediğiniz hızda akmayabilir. Endişe duyduğunuz konuları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konular sizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni bir şeylere başlamak kolay olmayabilir. İşlerinizde yardımlaşmak işleri kolaylaştırabilir. Ani duygusal değişiklikler yaşayabilirsiniz. İlişkiler gündeminizi etkileyebilir. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Sosyalleşmek iyi gelebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün bilemediğiniz koşullar sizi zor duruma sokabilir. Stresler yaşayabilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Kendinizi zor durumlara sokacağınız durumlar olabilir. Gün içinde iletişimde olduğunuz kişilerle çatışmaya girmeyin. Karasızlık yaşayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için başkalarından yardım alabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza da zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Abartılı durumlardan kaçınmalısınız. Hobilerinizle ilgili hedeflerinizi gerçekleştirmek için planlar yapabilirsiniz. Değişiklikler sizi rahatsız edebilir.