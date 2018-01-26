26 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün işlerinizde eğitsel konular ön plana çıkabilir. Parasal konularda acele karar almaktan çekinmelisiniz. İşlerinizde krizler çıkabilir. Başkalarından yardım almanız gerekebilir. Yetenekli olduğunuz konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Çalışma koşullarınızda yoğunluk olabilir. Kendinizi doğru ifade etmeye çalışmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün sevdiğiniz şeylere odaklanabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konular ön plana çıkabilir. Duygusal konularda ani tepkiler içinde olabilirsiniz. Hassas olduğunuz konuları daha fazla kurcalayabilirsiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. İlişkileriniz ön plana çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde ilerleme sağlamak için çalışabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Yeteneklerinizle ilgili konularda kendinizi daha mücadele içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi karmaşık hissedebilirsiniz. Planladığınız konularda harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Geleceğinizle ilgili konuları yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bazı konuları yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Gün içinde sosyal konular ön plana çıkabilir. Öngörmekte zorlandığınız olaylarda karar almakta acele etmemelisiniz. İş hayatınızda sağlamlaştırmak istediğiniz konulara yönlenebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün iş hayatınızda mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları yenilemek durumunda kalabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Yeni sorumluluklar almak durumunda kalabilirsiniz. İşlerinizin sağlam olması için çaba sarf edeceksiniz. Gün içinde kendi gücünüzü ortaya koymak isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz konuyla ilgili tavrınızı ortaya koymak durumunda kalabilirsiniz. Değişik konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde daha sakin davranmaya çalışın. Sorumlu olduğunuz konularda farklı şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün krizli koşullar sizi kısıtlayabilir. Endişe duyduğunuz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde olayları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ticari konularla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gündesiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Eşinizle ilgili konularda daha fazla yaratıcı olmanız gerekebilir. Bazı konular duygusal yönden sizi zorlayabilir. Sakin olmalı ve dengede kalmalısınız. Sorumlu olduğunuz konuları güçlendirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizde ilerlemek için rahat olmanızda fayda var. Teknik konularda çözümler gelebilir. Finansal konularda destek alabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bugün teknik konuları sağlamlaştırmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizi toparlayıp ilerleteceğiniz bir gündesiniz. Hizmet aldığınız kişiler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde eşinizle birlikte zaman geçireceğiniz bir şeyler planlayabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün hızlı kararlardan kaçınmalısınız. Riskli işler sizi zor durumda bırakabilir. Gün içinde değişen programlarınız olabilir. Aşkta yeni gündemler oluşabilir. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Çocuklarınızla ilgili konular sizi meşgul edebilir. İş hayatınızda mücadele etmeniz gereken konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde ifade gücünüzü kullanabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün ailevi konular gündeminize gelebilir. Emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Bunun için çaba sarf edeceksiniz. Yeni kararlar almakta, bazı konularda harekete geçirmek için mücadele verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak isteyeceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yakın çevrenizle ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişiler gündeminizi oluşturabilir. Yazışma ve konuşmalarda daha özenli olmanızda fayda var. Sorumluluklarınızı yönetmek için mücadele içinde olabilirsiniz. İşlerinizi yaparken kendinizi ifade etmek önem kazanabilir. Ailevi konular gündeme gelebilir.