26 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde arkadaşlarınızla görüşmeler ve yeni planlar yapabilirsiniz. Fakat bir yandan ailevi konularda da yeni kararlar alabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle dinlemelisiniz. Ailenize karşı kendinizi çok daha iyi ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde güzel bir yemek yapmak ve vaktinizi ailenize ayırmak size çok iyi gelecek.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Zihinsel olarak hareketli bir gündesiniz. Bugün iş hayatınızda ticari konular, konuşma ve yazışmalar öne çıkabilir. Günün ilerleyen saatlerinde daha hayalci olabilirsiniz. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir. Kardeşlerinizde ilgilenmek için de uygun bir zaman.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün para konularında ani gelişmeler ve dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda yetkinlikleriniz test edilebilir. Toplum önünde, mesleki konularda söz alıp konuşabileceğiniz bir gün. Sorumluklarınızın artması söz konusu olabilir. Yeni kararlar almak için uygun zaman dilimi olmayabilir. Akşam saatlerinde organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kişisel niyetleriniz için harekete geçebilir ve yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenecek zaman yaratacaksınız. Ailevi konular da gündeminize gelebilir. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün bir takım gizli kalmış olaylar gündeminizi işgal edebilir. Rahatlamak için iç sesinizi dinlemenize yarayacak çalışmalar yapabilirsiniz. Yaşayacağınız olayları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz. Bugün işlerinizi ilerletmek ve sonuna erdirmek çok kolay olmayabilir. Dikkatsizliklere ve kazalara karşı uyanık olmaya çalışın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gelecek planları yapmak için uygun bir gün. Gelecekten beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İş ile ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Akşam saatlerinde daha sezgisel olabilirsiniz. İş ile ilgili beklediğiniz ödemeleriniz gerçekleşebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün mesleki alanda gelişen konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlamalısınız. Öğle saatlerinde kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Sezgilerinize göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Gün içinde bürokratik konular gündeme gelebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Yeni ufuklara açılmak için hevesli olduğunuz bir gündesiniz. Uzaklara yapacağınız bir geziyi bugün planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Farklı ideolojik ya da felsefi konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi rahat ifade edebileceksiniz. Akademik konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün ortaklı para konularındaki hareketlilik gündeminizi etkileyebilir. Finansal açıdan yeni kararlar almamaya çalışın. İlgilenmeniz gereken sorumluluklarınızla ilgili ilerlemeler sağlayabilirsiniz. Sizi endişelendiren konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. İlerleyen saatlerde dikkat dağınıklığına ve sakarlıklara dikkat edin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Eşinize ya da ortağınıza daha ilgili ve duyarlı olmanız gereken bir gündesiniz. Karşınızdaki kişilerden bu konularda bir meydan okuma yaşayabilirsiniz. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken bir gündesiniz. İşle ilgili konularda gelgitli bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde sosyalleşerek sohbet edeceğiniz yerlerde olmayı tercih edebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Çalışma hayatınızda karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Organize olmakta zorlandığınız, kafanızın karışık olduğu bir gün olabilir. Hayallere kapılmamaya çalışın. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Evcil hayvanlarınıza vakit ayırmanız gereken durumlar çıkabilir. Sağlığınıza dikkat edip gerekli kontrolleri yaptırmanız gereken bir gün olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sezgilerinizi çok daha fazla kullanabileceğiniz bir gün. Akışta kalmaya çalışın. Aşı daha ruhsal boyutta yaşayabileceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz durumlar oluşabilir. Size keyif veren konuların üzerine giderek keyfini çıkarmalısınız. Akşam saatleri ruhsal çalışmalar için de uygun bir zaman olabilir.