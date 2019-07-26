26 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş hayatınızda hareketlilik beklenmedik olaylarla gelecek. Düşüncelerinizdeki hareketlilik, günlük işlerinize olumsuz yansıyabilir. Çabuk parlamalara açık olabilirsiniz. İletişimde sıkıntı yaşadığınız konuları çözmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizi göstermek için bu önemli bir fırsat olabilir. Yaptığınız işlerde, sezgisel yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Aile içi olayların günden kazanmasıyla enerjinizin daha arttığını hissedeceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ailevi sorunlar iş yaşantınızda sizi olumsuz etkileyebilir. Yaşadığınız olumsuzlukları iyice gözlemleyerek atlatabilirsiniz. Düşüncelerinizdeki renklilik sizi diğerlerinden ayırıyor. Empati yeteneğiniz çok güçlü. Bu size yarar sağladığı gibi zarar da veriyor. Partnerinizle yeni bir gerginliğin nedeni olabilir bu. Kendinizi kontrol etmelisiniz. İş yerindeki gergin hava dağılıyor. Arkadaşlarınızın sizin desteğinize ihtiyaçları olabilir, onları ihmal etmeyin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sosyal çevrenizde ve özel hayatınızda alacağınız etkilerle sabırsız ve tepkili davranışlar sergileyebilirsiniz. Aileniz ve sosyal çevrenizin hareketliliği üzerinizde stres yaratabilir. . Yeni anlaşmalar yapmak için bugün uygun bir gün. İş yaşantınızda birlikte olduğunuz kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Sizin zaaflarınız, onları avantajlı hale getirecektir. Sırt ağrılarınız artabilir, spora ara vermeyin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sabah akşam durmadan koşturmak artık sizi gerçekten yorabilir. Hayatı farklı yönlerinden ele almak, daha keyifle yaşamak isteyeceksiniz. Aile hayatınızın güvenli elleri bu dönemde üzerinizde olacak. Analitik çözümlemeleriniz bu sıralar çok işe yarayacak. Katılacağınız birçok toplantıda kişisel çekiciliğinizle dikkatleri üzerinize toplayacaksınız. Yeni gelişmelere açık olun. İletişim konusunda kendi düşüncelerinde ısrarcı davranacak ve karşınızdaki kişileri duygusal anlamda etkileyecek.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal davranışları sizin tutumunuza bağlı ve olayları incelerken, yapıcı olmaya çalışacaksınız. Maddi konulara karşı kolay tepkiler vermeye açıksınız. Özel hayatınızda havada kalan durumlar ve karşı tarafın değişken koşulları sizin hayatınızı da fazlasıyla etkiliyor.



BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Duygusal konularda çoğunlukla daha değişken ve farklısınız. Aşk yaşantınız bugün hareketli seyredecek. Partnerinizle birlikte birçok sosyal aktiviteye katılacak ve yapacağınız işleri duygusal enerjinizle birleştireceksiniz. Bugün, katılacağınız toplantılarda çocuklarla aranız çok iyi olacak.



TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Zorluklara karşı duruşunuz tekrar ortaya çıkıyor. Çevrenizle uyumlu iletişimler içinde olacak ve yaratıcılığınızı kalıcı bir şekilde yaşama geçirmek isteyeceksiniz. Düşüncelerinizdeki git gellerle baş edebilmek kolay olmayabilir. Sevdiklerinizle bir arada olmak isterken, iş hayatınızdaki kişilere karşı ters tepkileriniz konusunda dikkatli olun.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Aile hayatınızda yapılması gereken işlerinizde iyi organize olacaksınız ama iş hayatınızdan gelecek haberler gün içinde sabırsız hareket etmenize neden olabilir. Doğru karar vermek istiyorsanız, başlarından etkilenmeden kendi içsesinizi dinlemelisiniz. Özellikle iş birliği gerektiren durumlarda, kendini menfaatlerinizi korumanız gerektiğini unutmamalısınız.



YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İşle ilgili konularda beklemediğiniz gelişmeler yaşanacak. Dış ortamlardan aldığınız etkilerle özel yaşantınızdaki insanlara tepkisel davranabilirsiniz. Olayları kafanızda birleştirmeye ihtiyacınız olabilir. Önemli gelişmeler altındasınız.



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Dostlarınızla aranızdaki ilişkinin giderek toparlanması sizi olumlu etkiledi. Bu işinizde de sizin enerjinizi olumlu yönde etkiliyor. Toplumsal enerjiniz de çok güçlü fakat kendi fikirlerinize sıkı bir şekilde sarılarak mesleki başarınızı perçinlemek isteyeceksiniz. Kendinizi aşma konusunda inatçı davranıyorsunuz.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Özel ilişkilerinizde inatlaşmalarınız ve istekleriniz konusundaki ısrarınız bugün sizi zorlayabilir. İçinizde biriktirmediğinizde dışarı vurumunuz daha ölçülü ve kontrollü olabilir. Kişisel yaratıcılığınızı kullanırken, başkalarının etkisinde kalmak istemiyorsanız, kararlarınızda net olun.



BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Yakın dostlarınıza yardım etme gereği duyacak ve onlara kendi bilgilerinizi aktarmak isteyeceksiniz. Geçmişte yaşadıklarınızı anlamlandırmaya çalıştığınız bu dönemde, ortak alınacak sonuçlara daha fazla ihtiyacınız olabilir. Hayat sizi yavaşlamanız konusunda uyarıyor.



