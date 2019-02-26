26 YAŞINDA CANINA KIYDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’nın en işlek caddesi olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir otelde 26 yaşındaki Emre Sarıgöz’ün cansız bedeni bulundu.

Mağusa’nın en işlek caddesi olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir otelde 26 yaşındaki Emre Sarıgöz’ün cansız bedeni bulundu. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Sarıgöz, bugün 14:00 ile 17:00 saatleri arasında söz konusu otelde kaldığı odasında kendini asmak suretiyle yaşamına son verdi. Sarıgöz’ün cansız bedeni Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis Sarıgöz’ün ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.