26 yaşında giydiği kirli bebek bezlerini satıyor ama...

Yetişkin bebek akımı son günlerde sık sık gündemde. Kendini de onlardan biri olarak tanımlayan Kathy Maria, kirli bezlerini satın almak isteyen hayranları olduğunu, onlara bezlerini sattığını ve hatta bir müşterisi için dışkısını ülke dışına gönderdiğini anlattı.

Sosyal medyada Küçük Kathy olarak da bilinen 26 yaşındaki Kathy Maria, 'yetişkin bir bebek' olduğunu açıkladı. Giydiği kirli bebek bezlerini hayranları için internet üzerinden sattığını açıklayan Maria bunun cinsel bir yanı olmadığı konusunda ısrar etti.

ASLINDA PAZARLAMA MÜDÜRÜ

Paraguay'da pazarlama müdürü olarak kendine başarılı bir kariyer inşa eden genç kadın, yetişkin içerik sitelerinde giydiği bebek beziyle müstehcen fotoğraflar yayınlayarak oldukça dikkat çekti.

''CİNSEL BİR YANI YOK''

Ayda yaklaşık 600 dolar kazanan ve yaşam tarzına ayak uydurmak için neredeyse 200 dolar harcayan Maria, ''Ben sadece yetişkin bir bebeğim. Bunu cinsel veya fetişleştirilmiş bir şekilde yapmıyorum.'' diye açıkladı.

ÖZEL İSTEKLERİ KABUL EDİYOR

Çocuk olmayı sevdiğini, oyuncak koleksiyonu olduğunu, 11 yaşına kadar olduğu gibi hala parmak emdiğini söyleyen Maria, işemek ve dışkılamak için de bebek bezi giydiğini anlattı. Seçtiği bu yaşam tarzı oldukça masraflı olduğundan, Kathy, para akışını sürdürmek için bazı özel istekleri kabul ettiğini, hatta kirli bir bezini ABD'deki bir müşteriye gönderdiğini açıkladı.

HEDEFİ PARA DEĞİL

Maria, “Yetişkin bir bebek olmaktan ve yapmayı sevdiğim şeyleri yapmaktan mutluyum. Çok para kazanmıyorum. İnsanların bunun sadece para için olduğunu düşünmesini istemiyorum, bu yüzden yapmıyorum.” diyerek hedefinin para olmadığına dikkat çekti.

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