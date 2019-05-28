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  3. 26 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ!
26 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ!

26 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ!

Ani ölüm!

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Gemikonağı'nda, 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı, Atabey’in misafir olarak kaldığı evde ölü bulunduğunu açıkladı. Ölümün, dün 04.00-09.00 saatleri arasında olduğu, doktor muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığı, Batuhan Burak Atabey'in kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı da bildirildi.

 

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