26 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ!

Gemikonağı'nda, 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey hayatını kaybetti.



Polis Basın Subaylığı, Atabey’in misafir olarak kaldığı evde ölü bulunduğunu açıkladı. Ölümün, dün 04.00-09.00 saatleri arasında olduğu, doktor muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığı, Batuhan Burak Atabey'in kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı da bildirildi.



