26 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ!
Ani ölüm!
A+A-
Gemikonağı'nda, 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı, Atabey’in misafir olarak kaldığı evde ölü bulunduğunu açıkladı. Ölümün, dün 04.00-09.00 saatleri arasında olduğu, doktor muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığı, Batuhan Burak Atabey'in kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı da bildirildi.
Etiketler : Gemikonağı, Batuhan Burak Atabey, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.