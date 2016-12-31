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26 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

26 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Polis açıklaması

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Gazimağusa’da sakin Tolga Dağtekin (E-26) dün kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, aynı gün yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin "Aort damarı yırtılmasına bağlı kalp yetmezliği" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

 

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