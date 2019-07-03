26 YAŞINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
Ölümlü kaza...
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Mutluyaka-Mormenekşe Anayolu üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazada hayatını kaybeden Önder Gülkan dün ikindi namazına müteakip Mormenekşe Kabristanlığına defnedildi.
Hayatının baharında aramızdan ayrılan 26 yaşındaki Gülkan tüm sevenlerini yasa boğdu.
Etiketler : Önder Gülkan, ölümlü kaza, vefat, cenaze
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