26 YAŞINDAKİ GENÇ BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşada ikamet eden ve veteriner olduğu öğrenilen Deniz Musa Yıldız bu sabah hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarından zıpkınla balık avlama hobisi olduğu anlaşılan Yıldız'ın, bu sabah Kaplıca boğularak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 10:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin 27 yaşındaki Deniz Musa Yıldız, Kaplıca’da, balıkçı barınağının yaklaşık bir km açığında deniz içerisinde balık avladığı sırada boğulmak suretyle yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olayın Avcılık ve Atıcılık Federasyonu'nun düzenlediği zıpkınla balık avlama yarışmasında meydana geldiği öğrenildi. Deniz Musa Yıldız, Kaplıca bölgesinde denizde avlanmak için dalış yaptı. Yıldız'ın çıkmaması üzerine arkadaşları da denize daldı. Yıldız'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları ambulans çağırdı. Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.