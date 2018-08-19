Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 26 YAŞINDAKİ GENÇ BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
26 YAŞINDAKİ GENÇ BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

26 YAŞINDAKİ GENÇ BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaplıca’dan acı haber

A+A-

Lefkoşada ikamet eden ve veteriner olduğu öğrenilen Deniz Musa Yıldız bu sabah hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarından zıpkınla balık avlama hobisi olduğu anlaşılan Yıldız'ın, bu sabah Kaplıca  boğularak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

deniz-yildiz-001.jpg

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 10:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin 27 yaşındaki Deniz Musa Yıldız, Kaplıca’da, balıkçı barınağının yaklaşık bir km açığında deniz içerisinde balık avladığı sırada boğulmak suretyle yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olayın Avcılık ve Atıcılık Federasyonu'nun düzenlediği zıpkınla balık avlama yarışmasında meydana geldiği öğrenildi. Deniz Musa Yıldız, Kaplıca bölgesinde denizde avlanmak için dalış yaptı. Yıldız'ın çıkmaması üzerine arkadaşları da denize daldı. Yıldız'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları ambulans çağırdı. Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.