26 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13:45 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Yasin DÜŞÜNER (E-26), kalmakta olduğu yurt odası içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.