26 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!
Şok ölüm!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13:45 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Yasin DÜŞÜNER (E-26), kalmakta olduğu yurt odası içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Yasin DÜŞÜNER, ani ölüm
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