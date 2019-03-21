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26 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!

26 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!

Şok ölüm!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13:45 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Yasin DÜŞÜNER (E-26), kalmakta olduğu yurt odası içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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