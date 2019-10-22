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26 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ BULUNDU!

26 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ BULUNDU!

26 yaşındaki genç ölü bulundu!

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26 yaşındaki Esther Mhola Nzego, Girne’de kalmakta olduğu evde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Girne'de Evliya Celebi Sokak üzerinde bulunan Platin Sitesi 48. blokta sakin Demokratik Kongo uyruklu Esther Mhola Nzego kalmakta olduğu  ikametgah içerisinde  ölü olarak bulundu.  Esther Mhola Nzego'nun cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.” denildi.

 

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