26 YAŞINDAKİ KADIN HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI!

HIRSIZLIK

13.02.2020 tarihinde saat 14:30 sıralarında Girne’de, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Shoes and More isimli iş yerine müşteri olarak giden E.K.(K-26)’nin 450 TL değerindeki 4 adet kolye ve 1 adet bileziği ödemeden işletme dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.