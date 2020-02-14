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  3. 26 YAŞINDAKİ KADIN HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI!
26 YAŞINDAKİ KADIN HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI!

26 YAŞINDAKİ KADIN HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI!

Hırsızlık!

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HIRSIZLIK

13.02.2020 tarihinde saat 14:30 sıralarında Girne’de, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Shoes and More isimli iş yerine müşteri olarak giden E.K.(K-26)’nin 450 TL değerindeki 4 adet kolye ve 1 adet bileziği ödemeden işletme dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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