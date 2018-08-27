27 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Duygusal alanda daha fazla değerlendirmeler yapmak isteyebilirsiniz. Maddi olarak gelir – gider dengenizi korumak için yollar aramanız olası. Harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmak isterken ihtiyacınız olan şeylere odaklanmalısınız. Manevi olarak duygularınızda dalgalanmalar olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma ortamınızda hareketli zamanlar geçirebileceğiniz bir gündesiniz. İletişiminiz yoğun olabilir. Gün içinde bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissetmeniz olası. İçinize dönüp bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları yerine getirme isteği ile hareket edebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Bazı konularda içsel farkındalıklar yaşamanız olası. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli olmanızda yara var. Kontrolünüz dışında gelişen olaylardan dolayı sorun yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinizle, yakınlarla bir arada olmak sizi rahatlatabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gün içinde iş hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Uzaklarla ilgili konular dikkat çekebilir. Kendinizi ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. Bazı işlerinizi yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. İlerleyen saatlerde içsel farkındalıklar yaşamanız mümkün. Hobilerinize yönelebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün ortaklaşa konularda kendinizi göstermek için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Bazı konular üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Gün içinde kendinizi gergin hissetmeniz mümkün. İş alanınızdaki otoriter kişilere karşı dikkatli olmanızda yarar var. Kontrol dışı durumlar, kabullenmeler söz konusu olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda, eşinizle ilgili alanlarda acele karar vermemeye çalışın. Ortak alınacak kararlar için uygun bir zaman olmayabilir ya da kararsızlık yaşayabilirsiniz. Eşiniz veya sevgilinizin sağlığı ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Bu konularla ilgilenmeniz mümkün. Bazı konularda sezgilerinizin güçlendiğini fark edebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün fedakarlıklar ve kabullenmeler yaşanabilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde hızlı karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalmanız mümkün. İkili ilişkilerinizde maddi konularda derin düşüncelere girebilirsiniz. Eksik olan yanları tamamlayabilir ya da kopuşlar yaşayabilirsiniz. Alacağınız kararlardan emin olmanız kolay olmayabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün çalışma hayatınızda bazı konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. İşlerinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı konular gündeminize gelebilir. Duygusal dalgalanmalara açıksınız. Karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. İçinize dönüp sakin kalmaya çalışacağınız bir zaman. Uzaklar ve yabancılardan gelen haberler önemli olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün akademik konularla ilgilenebilirsiniz. İşinizle ilgili konularda kendinizi geliştirmek isteyebilir, eğitimlere katılabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde risk alabileceğiniz konular gündeminize gelebilir. Risklere karşı dikkatli olmanızda yarar var. Kararlarınızı alırken daha sakin bir şekilde düşünmeniz, oluşabilecek risklere karşı yararlı sağlayacak.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma ortamınızda yarım kalan işlerinizi tamamlamak için uygun bir gündesiniz. Geleceğe yönelik düşüncelerinizde bazı konularda kaygı ya da kararsızlık duymanız mümkün. Arkadaşlarınızın daveti ile sosyal gruplara katılabilirsiniz. Bu davete katılmak sizin için çok keyifli olabilir. Farklı bilgiler öğreneceğiniz, farklı insanlarla tanışacağınız bir ortamda olabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün çalışma ortamınızda yaptığınız işlerinizde eksik olduğunuz yanlarınızı fark edebilirsiniz. Bu durum sizi endişelendirebilir. Kontrolünüz dışında gelişen olaylardan dolayı sorun yaşayabilirsiniz. Sosyal medyada eleştirilere maruz kalmanız olası. İlerleyen saatlerde kendi içinize dönmek ve olayları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün uğraştığınız işlerinizi geliştirmek ve tamamlamak için ideal bir gün. Kişisel isteklerinize odaklanabilirsiniz. Yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyeceksiniz. Bu konuda destek almanız da mümkün. Gün içinde duygusal ya da ailevi konular önemli olabilir. Kendi sağlık ve düzen konularınıza da çeki düzen vermek isteyebilirsiniz.