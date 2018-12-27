27 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün çalışma hayatınızda yeni konular gündeme gelebilir. Yarım kalmış işlerinizi toparlamak için fırsat oluşabilir. Gün içinde fikirlerinizi çok daha güçlü savunma isteği içinde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde kestiremediğiniz olaylar keyfinizi kaçırabilir. Gün içinde sağlığınızla ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün keyif aldığınız uğraşlarla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde kendinizi daha maceracı hissedebilirsiniz. Ertelediğiniz bazı konuları tekrar gündeminize alabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi daha uyumlu ve iyi hissedebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili işlerinizi toparlamak için zamanınız olacak. Akşam saatlerinde iç sıkıntınız artabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün ailevi konular sizi fazlasıyla oyalayabilir. Eskide bıraktığınız olaylar yeniden gündeme gelebilir. Siz bu konularda yeniden harekete geçmek durumunda kalabilirsiniz. Güvenlik konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Günün ikinci yarısında kendinize zaman ayırabilirsiniz. Evinizdeki değişiklikler için alışverişe çıkabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün yakın çevrenizde beklediğiniz olaylar netlik kazanmayabilir. Sorumlu olduğunuz konulardaki yanlış anlaşılmaları engellemek için işlerinizi yazıya dökmenizde fayda var. Gün içinde keyif aldığınız kişilerle görüşebilirsiniz. Akşam saatlerinde sorumluluklarınızda artış olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün parasal kaynaklarınızla ilgili doğru kararlar alamayabilirsiniz. Harcamalarınızı kontrol altına almanız daha uygun olur. Gün içinde kişisel yeteneklerinizle işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda başkalarına bilgi vermeniz söz konusu. İş hayatınızda işlerinizi toparlamak için yardım alabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kişisel gelişiminiz için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Öğlen saatlerinde alacağınız yeni sorumluluklar var. Bu durum sizin hayat yönünüzü belirlemenizde etkili olabilir. İş hayatınızda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yolculuklar planlayabilirsiniz. Beden sağlığınıza daha fazla önem vermelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün bazı keyfinizi kaçıran olaylar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gün içinde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda karışıklıklara dikkat edin. Başkalarıyla konuşurken kendi fikrinizi dayatmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluk almak için uygun bir günde değilsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün gelecek yönünde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde yaşanan süreçleri takip etmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizde aksamalar olabilir. Günün ikinci yarısı keyfinizi yerine getiren olaylar yaşanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. İşten gelen paralar söz konusu olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün statünüzü korumak için yeni hedefler edinebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde mücadeleye başlayabilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi ortaya koyacağınız olaylar yaşanabilir. İş arkadaşlarınızla uyumlu hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle görüşmelerinizde iyi sonuç alacaksınız. Akşam saatleri biraz sıkıntılı geçebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. Eğitime başlamak için uygun bir gündesiniz. Akademik konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. İdeolojilerinizi paylaşacağınız insanlarla zaman geçirebilirsiniz. Derin konuşmalar içinde keyifli bir gün olabilir sizin için.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün ortaklı konularda sorumluluk alabilirsiniz. Sizi strese sokan olaylar gelişebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Finansal konularda yeniden harekete geçebilir ve farklı görüşlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde kendinizi yorulmuş ve kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün eşinizle ilgili konularda biraz daha öngörülü olmanızda fayda var. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları toparlayıp, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde yalnız kalmak sizi daha huzurlu kılabilir.