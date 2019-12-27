27 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Son zamanlarda üzerinizden atamadığınız bir ağırlık vardı. Artık omzunuzdaki yükleri geride bıraktınız ve daha huzurlu bir döneme giriyorsunuz. Daha rahat günler sizi bekliyor.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Üzerinizde hissettiğiniz baskı olaylara bakış açınızı değiştirmenize yardımcı olmuş olmalı. Yeni yerler keşfetme isteğiniz ortaya çıkıyor. Yeni bir seyahat planı yapmaya ne dersiniz?

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Etrafınızdaki insanlarla mesafenizi korumanızı başarırken aynı zamanda çok iyi bir gözlemcisiniz de. Çevrenizdeki insanların hırslı bir şekilde çalışıyor olduğunu görmek sizi olumlu etkiliyor ve daha çalışkan hale geliyorsunuz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Geçtiğimiz günlerde sizi eleştirmekten geri durmayan insanların bugün size hayranlıkla baktığına şahit olabilirsiniz. Yaptığınız işler göze çarpıyor, başarınıza başarı ekliyorsunuz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Geriye dönüp baktığınızda ne kadar çok zorluğa göğüs gerdiğinizi görmek sizi gururlandırıyor olmalı. Fakat artık bu başarılarınızdan sarhoş olmayı bir kenara bırakmalı ve önünüzdeki yeni yollara bakmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinize daha fazla özen göstermeniz gereken bir gün. Bedeninizin size gönderdiği sinyalleri ciddiye almalı ve sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sizi motive eden şeylere odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Etrafınızda moralinizi bozacak insanlar olabilir. Onları görmemezlikten gelip olumluluklara odaklanın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Son zamanlarda başarılı olamadığınız konuları düşünüp durmanızı sizi daha da kötü bir ruh haline sokuyor. Başarısızlığın da hayatın bir parçası olduğunu kabullenmelisiniz. Meditasyon yapmak bazı şeyleri kabullenmenize yardımcı olacaktır.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yaşadığınız ufak maddi zorlukları geride bıraktığınızı düşünüyorsunuz fakat yanılıyor olma ihtimaliniz yüksek. Bir süre daha elinizi sıkı tutmanızda fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün partneriniz adeta etrafınızda pervane oluyor. Sizi mutlu etmek için elinden geleni yapan sevgilinizi ne kadar sevdiğinizi ona göstermelisiniz!

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Genellikle neşeli, insan canlısı ve hoşsohbet bir insan olmanıza rağmen son zamanlarda yalnızlığı yeğliyor olmalısınız. Kendinizle baş başa kalmanız size çok şey katacak olsa da yavaş yavaş eski halinize dönmenizde fayda var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Arkadaşlarınızla derin ilişkiler kurduğunuz bir dönemdesiniz. Onlarla aile gibi olmak sizi güvende hissettiriyor. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyor olmanız sizin için çok faydalı.