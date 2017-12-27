27 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün sevdiğiniz şeylere odaklanabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konular ön plana çıkabilir. Duygusal konularda tepkisel olabilirsiniz. Hassas olduğunuz konuları daha fazla kurcalayabilirsiniz. İlişkileriniz ön plana çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde ilerleme sağlamak için çalışabilirsiniz. Gündeminizde hızlı değişiklikler olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Yeteneklerinizle ilgili konularda kendinizi daha mücadele içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi karmaşık hissedebilirsiniz. Planladığınız konularda harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs- 21 Haziran)

Geleceğinizle ilgili konuları yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bazı işlerinizdeki değişikliklere hızlı ayak uydurmanız gerekebilir. Gün içinde sosyal konular ön plana çıkabilir. Öngörmekte zorlandığınız olaylarda karar almakta acele etmemelisiniz. İş hayatınızda sağlamlaştırmak istediğiniz konulara yönlenebilirsiniz.

YENGEÇ (22 Haziran - 22 Temmuz)

Bugün iş hayatınızda mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları temellendirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizi daha iyi yerlere taşımak için sorumluluk alabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sağlam olması için çaba sarf edeceksiniz. Gün içinde kendi gücünüzü ortaya koymak isteyebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz- 23 Ağustos)

Bugün yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Uzaktaki bir olayla ilgili mücadelenizi ortaya koymak durumunda kalabilirsiniz. Değişik konulara yönelebilirsiniz. Duygusal değişkenleriniz çok olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda farklı şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün sizi strese sokan koşullar tarafından kısıtlanabilirsiniz. Gün içinde olayları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Yaşayacağınız değişiklikler sizi duygusal olarak etkileyebilir. Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işleri geleceğe taşımak isteyebilirsiniz. Yabacılarla ilgili konularda bazı atılımlar yaparak ilişkileri güçlendirmeniz gerekebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Eşinizle ilgili konularda duygusal dalgalanmalar içinde olabilirsiniz. Bazı konular duygusal yönden sizi zorlayabilir. Sakin olmalı ve dengede kalmalısınız. Sorumlu olduğunuz konuları güçlendirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizde ilerlemek için rahat olmanızda fayda var. İlerletmek istediğiniz işler için kontrolü elinizde tutmanızda fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Değişkenler koşulara uyum sağlamanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizi toparlayıp ilerleteceğiniz bir gündesiniz. Ticari konularda daha fazla çabalamanız gerekebilir. Hizmet aldığınız kişiler gündeme gelebilir. İşlerinizi yönetmek için fırsat bulacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün önemli kararlardan gündemin gidişatını değiştirebilir. Riskli işler sizi zor durumda bırakabilir. Gün içinde değişen programlarınız olabilir. Aşkta yeni gündemler oluşabilir. Çocuklarınızla ilgili konular sizi meşgul edebilir. İş hayatınızda mücadele etmeniz gereken konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumluluklarınız artabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün ailevi konular da değişiklikler gündeme gelebilir. Toprak, emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Bunun için çaba sarf edeceksiniz. Yeni kararlar almakta, bazı konularda harekete geçirmek için mücadele verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak isteyeceksiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yakın çevrenizle ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişiler gündeminizi oluşturabilir. Gün içindeki değişiklikler sizi zorlayabilir. Sorumluluklarınızı yönetmek için mücadele içinde olabilirsiniz. İşlerinizi yaparken geleceğe yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Sağlamlaştırmak istediğiniz konulara yönelmelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün işlerinizde finansal konularda değişkenler olabilir. İşle ilgili konularda acele karar almaktan çekinmelisiniz. Başkalarından yardım almanız gerekebilir. Yetenekli olduğunuz konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Çalışma koşullarınızda yoğunluk olabilir. İlerletmek istediğiniz işlerde kendinizi daha fazla ortaya koymanız gerekebilir.