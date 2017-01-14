27 gram uyuşturucu, 2 tutuklu

Gazimağusa’daki bir eve düzenlenen operasyonda 27 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’daki bir eve düzenlenen operasyonda 27 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Meseleyle ilgili olarak Dilek Şimşek ve Osman Özbayır, dün, mahkemeye çıkarılarak aleyhlerine tahkikat amaçlı 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten savcı yardımcısı Serhan Bundak, meselenin tahkikat memurluğunu üstlenen Hüseyin Özdesoy’u tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis Hüseyin Özdesoy, aldıkları bilgi ışığında, 12 Ocak 2017’de Neşe Sokak’taki evde saat 19.20’de arama yaptıklarını anlattı.

Konu eve gidildiği zaman Dilek Şimşek’in elindeki şeffaf naylon poşet içerisinde 25 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bulup zapt ettiğini söyledi.

Zanlı Şimşek’in üzerinde ve kaldığı yatak odasında yaptığı aramada ise toplam 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye el koyduğunu belirterek, konu maddelerin 2 gün önce Osman Özbayır’dan alındığının öğrenilmesi üzerine, konu ikametgahta bulunan Özbayır’ı da gözaltına aldığını belirtti.

Tanık polis, aldığı emareleri incelenmesi için ilgili laboratuara göndereceğini belirttikten sonra, meseleyle ilgili yürüttüğü tahkikatını henüz tamamlayamadığından söz etti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, suçun ciddiyetine dikkat çektikten sonra, suçların ortaya çıkarılması için polise fırsat verdi ve zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs