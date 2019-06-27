27 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Gün içinde bedensel konuları ihmal etmemeye çalışın. Sorumlu olduğunuz işlerinizi toparlamak için fırsat bulabileceksiniz. Olaylara ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Akışta kalın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış olaylara denk gelebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar olabilir. Yeniden harekete geçmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapılan planlarda değişiklik olabilir. Akşam saatlerini sevgilerinizle geçirebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularda aktif olacağınız zamanlar içindesiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Uğraştığınız konularla fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Gün içinde iletişimden kaynaklı problemlere dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için daha dikkatli adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Otorite olan kişilerle iletişiminize dikkat etmeniz de fayda var. İkili ilişkilerinizde geçmişte kalan konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde zihinsel uğraşlarla ilgilenebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün ilgilendiğiniz konularda bütünü görmek daha kolay olacaktır. Geçmişte kalan ilişkilerde tekrar canlanmalar olabilir. Ruhsal olarak kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda akışta kalmakta zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde yakın çevrenizle birlikte keyifli sohbetler edeceğiniz zamanlar var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde ortaklı konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konularla ilgili yüzleşme yaşayacağınız zamanlar var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Akşam saatleri daha keyifli geçecektir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdan gelen tepkilere karşı kendinizi korumak isteyebilirsiniz. Uyum arayışında olacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda uğraştıran durumlar söz konusu. Gün içinde bireyselleşmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiğiniz insanlarla birlikte planlar yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanız gereken bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullar daha fazla gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda beraber çalıştığınız kişilere karşı daha uyumlu olmanız gerekebilir. Uğraştığınız konularda yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara başkalarını dahil ederek yaratıcılığınızı arttırmak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşırken ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar içindesiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Ailenizle ilgili konularda daha fazla çaba sarf etmeniz gereken zamanlar içinde olabilirsiniz. Geçmişe ait mesellerle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Güven aradığınız yerlerde olmak size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz konuları toparlamanız gerekebilir. İşlerinizi daha ciddi ele almanız gereken bir gündesiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sosyal çevrenizle iletişim içinde olabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar olacaktır. Geçmişte kalan ilişkilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı, kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Finansal konularda değişiklik ve yenilenmeye gidebilirsiniz. İlişkilerde imkanlar söz konusu. Kişisel yeteneklerinizi iş konusunda kullanmak isteyeceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha ciddi düşünmeniz gereken zamanlardasınız. İlerleyen saatlerde hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.