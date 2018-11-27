27 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde keyif alacağınız organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili konulara yöneleceksiniz. Gün içinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda somut bir şeyler ortaya koymak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha hareketli olabilirsiniz. Ani çıkışlar yapmayın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ev hayatınızdaki mevzularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için kararlar alabilirsiniz. Gün içinde babanızı ihmal etmeyin. Uğraştığınız işlerde daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkiler ön plana çıkabilir. Sevdikleriniz için organizasyon yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde iletişimden kaynaklı tartışmalar yaşanabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda sabırlı olmanız gereken zamanlar var. İlerleyen saatlerde yeteneklerinizi daha fazla kullanmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi göstermek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bütçenizle ilgili yeni sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gitmek için fırsatlar yaratmak faydalı olabilir. İlişkilerinizin zarar görmesini istemiyorsanız daha kibar davranmaya özen göstermelisiniz. İlerleyen saatlerde ilişkilerinizle ilgili yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. İlişkilerinizde duygularınızı rahat ifade edemeyebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Hassas olduğunuz olaylarda daha tepkisel olabilirsiniz. Gün içinde kendi iç uyumunuzu yakalayacaksınız. İlişkilerinizde daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapabilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrolünüzü kaybedebilirsiniz. Gizli kalan konular gündeminize gelebilir. Baş etmekte zorlanabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle ciddi meselelere girmemeye çalışın. Gün içinde bedene gelebilecek kazalara karşı önlem almanızda fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla birlikte program yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekleri yeni şeyler inşa etmek için kullanabilirsiniz. Gün içinde kişisel uyumunuz ortaya çıkabilir. Kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Akşam saatlerini kendinize ayırmak veya spor yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda tamamlamak isteyebilirsiniz. Bireyselliğinizi ortaya koymak isteyeceğiniz zamanlar var. İletişim eksikliğinden kaynaklı ani çıkışlar yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde sorumluluklardaki artış sizi biraz yorabilir. Akşam saatlerinde kendinizi çok daha hareketli hissedebilir ve sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde tatil organizasyonları yapabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak için hevesli zamanlar içindesiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Uğraştığınız konularda sıkışmalar meydana gelebilir. İlerleyen saatlerde endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Etrafınızdaki insanlarla çatışma içine girmemeye özen göstermelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan koşullara karşı kendinizi korumalısınız. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla ele almanız gerekebilir. Finansal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde artış olabilir. Bazı durumlarda farkındalığınız artabilir, kararlar alabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yeni sorumluluklar almanız gerekebilir. Karşınızdakilerle ilişkinizde kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten çekinmeyeceğiniz zamanlar olabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sosyal paylaşımlar içinde olabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma arkadaşlarınızla birlikte çalıştığınız işlerde kişilik çatışmalarına girmemeye çalışın. İyi hazırlanmış plan sizi hedefe götürecektir. Sizi yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız da fayda var. Akşam saatlerinde sağlığınızla ilgili konularda daha dikkatli olmalısınız. Kendinizi duygusal anlamda sıkışmış hissedebilirsiniz.