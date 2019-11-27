27 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Daha önceden negatif ya da pozitif olması fark etmeksizin çok güçlü şeyler hissettiğiniz biri bugün tekrar karşınıza çıkabilir. Bu karşılaşmadan kaçmanız imkansız. Bu kişiyle iletişiminizi nasıl devam ettireceğinize karar vermeniz çok önemli çünkü işler beklediğinizden de karmaşık bir hal alabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün sizin de ortağı olduğunuz bir sır ortaya çıkabilir. Fakat bu durum sizi hiç şaşırtmayacak çünkü ortaya çıkacağını zaten hissediyordunuz. Hislerinizin güçlü olması sayesinde bu durumda neler yapmanız gerektiğini zaten önceden planlamıştınız. Şimdi uygulama zamanı!

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yeni deneyimlere adapte olmakta zorlanıyor olmalısınız. Bu da konfor alanınızdan çıkmanızı gerektirecek herhangi bir durumdan kaçmanıza sebep oluyor. Kimse rahatını bırakmak istemez fakat unutmamalısınız ki yeni maceralara atılmak kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayacaktır.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yaşayacağınız bir tartışmada karşı tarafın da düşüncelerine kulak vermelisiniz. Konuşmayı yarıda bırakıp kaçmanız hem saygısızlık hem de korkaklık olarak algılanacaktır.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün karşınızdaki kişinin sizinle tartışmak adına sizi kışkırtmaya çalıştığına şahit olabilirsiniz. Fakat siz iyi niyetli olduğunuzu gösterdikçe o da yumuşamaya ve daha ılımlı olmaya başlayacaktır.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Günün ilk saatlerinde karmaşık duygular hissetmeniz canınızı sıkabilir. Fakat merak etmeyin, günün ilerleyen saatlerinde bu durum etkisini kaybetmeye başlayacak ve daha sakin olacaksınız. Bu hislerin nereden kaynaklandığını bulmak da sakinleşmenize katkıda bulunacaktır.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İşinize gömülüp yapacaklarınızı başarıyla tamamlamak sizi çok iyi yerlere getirebilir. Fakat sürekli masanızın başında oturup insanlarla iletişim kurmaktan kaçınırsanız insanların sizi fark etmesi zorlaşacaktır. Asansörde karşılaştığınız patronunuza selam vermek, iş arkadaşlarınıza kahve içmeyi teklif etmek bu yolda güzel bir başlangıç olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Rüyanızda gördüğünüz karmaşık olaylar günlük hayatınızda çözmeniz gereken bir probleme işaret ediyor olabilir. Bugün parçaları birleştirerek ne yapmanız gerektiğiniz karar vermeniz için doğru gün.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugünkü tavrınız partneriniz tarafından yanlış yorumlanmaya açık. Fakat uzlaşmaya meyilli haliniz sayesinde yaşayabileceğiniz potansiyel bir tartışmayı sevimli bir diyaloğa çevirebileceksiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Zihinsel enerjinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Kafanızı meşgul edecek çok fazla düşünceniz var. Günün sonuna kadar uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şey için plan yapmış olacaksınız. Bunu arkadaşlarınızla paylaşıp onları da etkinliğe dahil etmek için can atıyorsunuz!

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Son zamanlarda yeteri kadar fiziksel aktivite yaptığınızı düşünüyor musunuz? Kendinizi mutsuz ve yorgun hissetmenizin sebebi yeteri kadar hareket etmemenizden de kaynaklanıyor olabilir. Dışarı çıkın ve temiz havayı içinize çekerek güzel bir yürüyüş yapın. Gün sonunda kendinizi daha zinde hissedeceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Yeni bir ilişkiye başlamaya hazırlanıyor olmalısınız ve bu, içinizin kıpır kıpır olmasına neden oluyor. Fakat biraz sakinleşip olayları oluruna bırakmakta fayda var. Böyle yaptığınız taktirde sonuca pişman olmayacaksınız.