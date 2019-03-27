27 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Özgürleşmek için yolculuklar planlayabilirsiniz. Akademik olarak yeni bilgiler edinme ihtiyacında yeni başlangıçlar yapacağınız zamanlar var. Öğleden sonraki zamanlarda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Uğraştığınız konulara daha ciddiyetle yaklaşacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlandığınızı hissedebilirsiniz. Finansal konularda dikkat etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Banka işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Öğleden sonraki saatlerde sorumluluklarınızın fazlalaştığını hissedebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı ilişkilerinizde uyum arayabilirsiniz. Gün içinde uğraştıran durumlar söz konusu olabilir. Bugün yapacağınız anlaşmalara dikkat etmenizde fayda var. Yeni haberler duyabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde depresif hissedebileceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde planlayacağınız işlerde aksamalar olabilir. Hizmet aldığınız kişilerden kaynaklı problemler yaşayabileceğiniz zamanlar var. Çalışma arkadaşlarınızın kişisel meseleleriyle ilgilenebilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde depresif koşullar oluşabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Kendinizi kolayca ifade edebileceğiniz olaylar yaşanabilir. İşlerinizle ilgili planlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için para harcamak isteyebilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Yeni haberler duyabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ailevi konular gündeme gelebilir. Güven aradığımız yerlere çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Geçmişe ait konular tekrar açılabilir. Babanızla ilgili konuları göz ardı etmemeye çalışın. Öğleden sonraki saatlerde olaylara daha ciddi bakmaya başlayabilirsiniz. İşleriniz de daha fazla sorumluluk aldığınızı hissedebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Hareketin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Bugün yazışma ve konuşmalarda dikkatli olmanız gereken koşullar oluşabilir. Yakın çevrenizden gelen haberler gündeminizde değişiklik yaratabilir. Zekanızı kullanmanız gereken işlere yönelebilirsiniz. Kardeşlerinizle vakit geçirmek size iyi gelebilir. Dedikodulara önem vermeyin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Maddi kaynaklarla ilgili gelişmeleriniz bugün gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde yaptığınız planları uygulayamayabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde biraz daha depresif ruh haline bürünebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Niyetlerinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Kişisel hassasiyet içinde olduğunuz konulara daha fazla önem verebilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde sıkışmalar yaşanabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gizli kalan konularla ilgili gündeminiz değişebilir. Bilemediğiniz olaylar yüzünden kontrol kaybı yaşayabileceğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi endişelerinize fazla kaptırmamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde planlarınız iptal olabilir. Akışa bırakmakta fayda var. Akşamüstüne doğru sorumluluklarında artış olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konularda gündeminizde değişiklikler olabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız planlarda değişiklikler yaşanabilir. Beklemediğiniz yeni haberler duyabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Akşamüstü kendinizi depresif ruh hali içinde bulabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Üstlerinizle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için yaptığınız programlarda aksamalar yaşayabilirsiniz. Bürokratik konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye özen göstermelisiniz. Öğleden sonra uğraştığınız konularda fazla gerçekçi davranabilirsiniz.