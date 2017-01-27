27 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde sorumluluklarınız sizi biraz yorabilir. Öğleden sonra geleceğinizle ilgili konuları tamamlayabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için başkalarından yardım alabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Duygusal olarak zorlanacağınız olaylar olabilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sabah saatlerinde yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için yorulacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. İlişkilerinizde daha kabullenici davranacağınız süreçten geçiyor olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kadınlarla ilişkilerinizi iyi tutmaya çalışın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sabah saatlerinde finansal konularda yorulabilirsiniz. Yaşanan durumlar sizi strese sokabilir. İlerleyen saatlerde daha aktif olabilirsiniz. Yabancılarla ilgili işler zamanınızı alabilir. Yaşadığınız olayları sonuçlandırmakta zorlanabilirsiniz. Yeni yolculuklar planlamak size iyi gelebilir. Gün içinde yaşanan olaylara olduğundan daha farklı görebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sabah saatlerinde eşinizle ilgili konularda çözümlemeniz gereken durumlar olabilir. Duygusal olarak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerdeki olaylardan sıkıntı duyabilirsiniz. Bunlar zaman zaman size kriz çıkarabilir. Ortaklı konularla fedakarlık yapmanız gerekebilir. Gelecek yönünde finansal konularda daha fazla ilgilenebilirsiniz. Sizi duygusal yönden bağlayan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sabah saatlerinde çalışma arkadaşlarınıza destek olabilirsiniz. Sorumluluklar ağır gelebilir. İlerleyen saatlerde duygusal olarak kendinizi sıkılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çözülmeler olabilir. Olayları daha iyi kavramanız gereken bir gündesiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sabah saatlerinde sevdiğiniz şeyler yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. İlerleyen saatlerde çalışma arkadaşlarınızla birlikte organize olacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sorumluluklarınızı planlamanız gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bu sabah ailevi konularla uğraşmanız gerekebilir. Ev işleri size kalabilir. İlerleyen saatlerde başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman yaratabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun. Fikirlerinizi karşınızdakine dayatmamaya özen gösterin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Sabah saatlerinde sözleşmelerle ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere destek vermeniz gerekebilir. İlerleyen saatlerde evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda kendi iç sesinize güvenmek sizi gelişen olaylara karşı koruyacaktır. Yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sabah saatlerinde parasal konularda bazı çözülmeler olabilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde gündeminiz hareketlenebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çevrenizdekilerden yardım alabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sabah saatlerinde kişisel konular keyfinizi kaçırabilir. Hassas olduğunuz durumlarda canınız sıkılabilir. Gün içinde maddi konularınızla ilgili sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İşten gelen paralar olabilir. Bunları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sabırlı olmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sabah saatlerinde kestiremediğiniz durumlar biraz canınızı sıkabilir. Bazı olayları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni başlangıç yapmak kolay olmayabilir. İşlerinizde yardım alabilirsiniz. Duygusal olarak zorlanma yaşayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sabah saatlerinde kendinizi daha umutlu hissedebilirsiniz. Planladığınız konularda harekete geçmek isteseniz de işleriniz yavaşlayabilir. İlerleyen saatlerde bilemediğiniz koşullar sizi zor duruma sokabilir. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Kadınlarla ilgili durumlardan zarar görebilirsiniz. Gün içinde iletişimde olduğunuz kişilerle çatışmaya girmeyin