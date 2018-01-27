27 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün ziyaretler ve görüşmeler açısından verimli geçebilir. Zihinsel açıdan da hareketli ve meşgul bir gündesiniz.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Alışveriş yapmak ve kazançlı çıkmak için güzel fırsatlar var. Yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel konularda daha şanslısınız. İşbirliği ve uyum yaratabilirsiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün kafanızda bir sürü düşünce olabilir. Olayları kontrol edemeseniz de, beklenmedik yardımlar, destekler bulabilirsiniz.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün arkadaşlıklar ve ortak çalışmalar açısından güzel bir gün. Daha fazla işbirliği yaratmak için esnek olmaya özen gösterin.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Hafta sonu olmasına karşın oldukça iş ve sorumluluk olabilir. Daha iyi bir plan yaparak harekete geçmelisiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Eğlenceli ve keyifli konulara vurgu var. Sevdiklerinizle, arkadaşlarla bir araya gelmek güzel bir fikir olabilir.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Bugün kendinize yeni işler yaratabilirsiniz. Ancak zihinsel açıdan kararsızlık ve çift durumlar da gündeme gelebilir.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Ortaklaşa konular, eşinizle ilgili işler üzerinde daha fazla durmanız gerekebilir. Karşı düşüncelere daha açık olmaya bakmalısınız.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün günlük işlerinizi planlamak gerekebilir. Başkalarının yarattığı sorunları çözmeye uğraşabilirsiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün yaratıcı konular ve kendinizi geliştirebileceğiniz imkanlar var. Ancak düşüncelerinizi havada kalması bir sorun oluşturabilir.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Zamanınızı evde geçirebilir ya da evde daha meşgul olabilirsiniz. Düşüncelerinize yeniden gözden geçirebilirsiniz.
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