27 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yabancılarla ilgili konularda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Olaylara karşı bakış açınızda daha esnek olabileceğiniz bir gündesiniz. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar söz konusu. Bugün uğraşacağınız işlerde dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Başarılı olmak için çok çaba sarf etmeniz gereken zamanlar olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hayatınızda endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde size kriz çıkarabilirler. İş hayatınızda dikkatiniz dağınık olabilir. Mücadele gereken konulara karşı daha özverili davranmanız gerekebilir. Başarı için daha çok çaba sarf etmeniz gerekebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Eşinizle ilgili konularda bugün hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizde, fikirlerinizde çok esneksiniz. Dikkatsiz tutumlar içinde olabilirsiniz. Buda karşınızdakini incitmenize neden olabilir. Tepkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Mesleki konularda hedeflerinize daha kolay gidebileceğiniz zamanlar var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gün içinde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Çalışma hayatınıza esneklik getirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru çalışma hayatınızda en iyisini yapmak için kendinizi yıpratabilirsiniz. Gelecek yönünde yeni sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Bugün kardeşlerinizle geçireceğiniz keyifli zamanlar var. Yakın çevrenizle ilgili yeni haberler alabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kendinizi ifade etmekte zorlanmayacağınız bir gündesiniz. Hayal gücünüzü kullanacağınız işlerle ilgilenmek size keyif verecektir. Zevk aldığınız konulara eğilebilirsiniz. Akşam saatlerinde mesleki konularla ilgili planlar yapma ve yeni sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Başarı için çok çaba sarf etmek zorunda kalabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Aile hayatınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Eskilere ait konular gündeminizi etkileyebilir. Dağınık olacağınız zamanlar söz konusu. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Babanız ile ilgilenmeniz gerekebilir. Mesleki konularda işleri tamamlamak için büyük bir özveriyle çalışacaksınız. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün iş hayatınızda eğitimleri planlayarak geçireceğiniz bir gün olabilir. Esnek düşünce yapınızla her işin kolayca üstesinden gelebilirsiniz. Hayaller dünyasına dalıp işlerde dikkatsizlik yapmamaya özen göstermelisiniz. Akşama doğru çalışma hayatınızda zirvede kalmak için yeni sorumluluklar almak isteyebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Esnek düşünce yapınız sayesinde kolayca işin içinden sıyrılabileceğiniz durumlar söz konusu. Bugün imzalayacağınız işlerde dikkatinizi toplamaya özen göstermelisiniz. Mesleki konularda başarı için çok çalışacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Kişisel açıdan önemli olan konularda daha hareketli olacağınız bir gündesiniz. Hayaller içinde dağınık bir gün geçirebilirsiniz. Kişisel hassasiyetler ön plana çıkabilir. Gelecek yönünde planlar yapmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde meslek hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar yapmak için iyi bir zaman olabilir sizin için.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde bilemediğiniz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gizli kalmış olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Hayallere dalıp işlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Dikkatsizliğiniz yüzünden işlerde aksamalar yaşanabilir. Akşam saatleri işlerinizi toparlamak için daha uygun zamanlar olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Geleceğinizle ilgili konularda yeni sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte fikir alışverişi yapmak size keyif verecektir. İş hayatınızla ilgili aldığınız destekler işinize yarayabilir. İş yerinde üstlerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde mesleki konularla ilgili tamamlanma yaşayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş hayatınızla ilgili durumlar gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerinizle çevrenizdekileri etkilemek isteyebilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak yaptığınız işler yaratıcılığınızı arttıracaktır. Hayatınızdaki otorite figürleriyle görüşmeler yapabilirsiniz. Meslek hayatınızda mücadele gerektiren durumlar gündeme gelebilir.