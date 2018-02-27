27 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün eğlenmek ve alış verişe çıkmak isteyebilirsiniz. Ailevi konulara odaklandığınız günlerin ardından daha dışadönük ve keyifli bir gün yaşayabilirsiniz. Keyifler ve eğlenceler için harcamalarınızda sınırı aşmamaya da dikkat edin. Yaratıcı faaliyetler ile uğraşarak da geçirebileceğiniz zamanlar var. Pozitif olduğunuz bu günde neşe saçmak elinizde.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugünkü odağınız sizi ailenizle birlikte güvencede hissettirecek konular olabilir. Sülalenizde atalar ya da yaşlılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Ailenizle birlikte keyifli ve eğlenceli bir akşam yemeği geçirebilirsiniz. Evinizde bazı yakınlarınızı ya da akrabalarınızı ağırlamanız da mümkün olabilir. Evde hoş saatler geçirmen adına güzel bir gün.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ticaret ve pratik zekâ gerektiren konularda hareketli bir gün olabilir. Zihniniz bugün yüksek merakınıza çok daha hızlı cevap verebilecek durumda. Bu sayede pek çok konunun üstesinden gelebilirsiniz. Gün içinde kısa mesafeli seyahatler yapabilirsiniz. Anlaşmalar, görüşmeler için iletişiminizin arttığı yüksek enerjili bir gün yaşamanız mümkün.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün gündeminizi iş ve para konuları meşgul edebilir. Alış verişlerinizde aşırıya kaçma olasılığınız var. Bazı pahalı zevklerinize bugün harcama yapabilirsiniz. Bu harcamaların bir kısmının işinizle ilgili olması da mümkün. İşinizde kullanabileceğiniz pahalı bir donanımı alabilir; önemli bulduğunuz bir görüşme için pahalı bir lokantada yer ayırmakta olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün gündeminizi iş ve para konuları meşgul edebilir. Alış verişlerinizde aşırıya kaçma olasılığınız var. Bazı pahalı zevklerinize bugün harcama yapabilirsiniz. Bu harcamaların bir kısmının işinizle ilgili olması da mümkün olabilir. İşinizde kullanabileceğiniz pahalı bir donanımı alabilir; önemli bulduğunuz bir görüşme için pahalı bir lokantada yer ayırmakta olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Hakkınızda sinsi planları olan kişilerle ilgili gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli rakiplerinizin yapacakları yüzünden işlerinizde bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Planladığınız ve iyi geçeceğini düşündüğünüz görüşmeler çok da parlak geçmeyebilir. Sakin ve akılcı kalmaya çalışmakta fayda var. Gereksiz yere kabullenici olmaktan kaçının.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün keyfinizin ve neşenizin yerinde olduğu bir gün olabilir. Birçok arkadaşınızla görüşebilir, eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde kalabalık bir grup organizasyonuna davet alabilirsiniz. Beklediğiniz ödemeler elinize geçebilir. Fakat elinize geçen parayı keyifleriniz için harcama eğiliminde olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün işinizde fark edilmek ve başarılı olmak için oldukça istekli olabilirsiniz. İnsanlar sizin liderlik edeceğiniz konularda takipçiniz ve destekçiniz olabilirler. Toplum önünde itibarınızın yükseldiği, başarma isteğinizin arttığını göreceksiniz. İşinizin size bir şöhret sağlamasını da arzuluyor olacaksınız. Keyifle işinizle ilgilendiğiniz pozitif bir gündesiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sizi enerjinizin ve neşenizin yüksek olacağı bir gün bekliyor. Fiziksel olarak hareketli ve bir parça yorucu olabilir ancak kafanızın içi son derece rahat olacak. Kişisel açıdan size faydası dokunacak kişilerle tanışabilirsiniz. Yabancılarla, farklı kültürlerden insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni ve farklı şeyler öğrenmek için uygun bir gündesiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Borçlar ve alacaklar konularında bugün hareketli anlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde bazı beklenmedik masraflar çıkarabilecek konulara dikkat etmelisiniz. Yeni yatırımlar gündeme gelebilir. Bazı projeler için tekrar para gerekebilir. Bütün bunlar haklı olarak sizi yorabilir ve endişelendirebilir. Ancak sabırlı ve sakin yapınızla bugün karşınıza çıkabilecek sorunların üstesinden geleceksiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün, mahkemeler ve anlaşmalar konularında hareketlilik yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerle konuşmalarınızda dikkatli olmanızda fayda var. Ani tepkiler alabilirsiniz. Anlayışlı tavırlar sizi uzun tartışmalardan ve gereksiz düşmanlıklardan koruyacaktır. Ancak olumlu ya da olumsuz tüm çabalarınızın sonunda yine de bazı masraflarınız olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün planlarınızın üzerine detaylı eğilme isteği duyabilirsiniz. Beğenmediğiniz bazı konuların üzerinden tekrar geçmeniz gerekebilir. Sorumluluklarınızla titizlikle ilgilenmek size iyi gelecek. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Bugün ayrıca sağlığınıza da dikkat etmeli, aşırı efor gerektirecek hareketlerden kaçınmalısınız.