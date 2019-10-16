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27 yaş büyük sevgilisinin evine gitmişti...

27 yaş büyük sevgilisinin evine gitmişti... 1122

Kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi, 49 yaşındaki adamın evine geldi. Tartışmaya başladılar. Hemen kabinde yaşananlar kan dondurdu.

23 Nisan günü yaşanan korkunç olayın kan donduran detayları, dünkü duruşmada ortaya çıktı.