28 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar ve yeni kararlar için uygun bir gün olmayabilir. Yarım kalan işlerinizi, hayatınızda ertelediğiniz konuları tamamlamak için daha uygundur. Hayalperest yanınız ön plana çıkabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün gündeminiz yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. İletişim konularında aksaklık yaşamanız mümkün. Zihinsel olarak gergin olabilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Karar almak için uygun bir gün olmayabilir. Yakın çevrenizle vakit geçirmek iyi gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş ortamınızda hareketli zamanlar geçirebileceğiniz bir gündesiniz. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak yerine yarım kalan işlerinizi tamamlamak için uygun zamanlar içerisindesiniz. Yeni planlarınızı ertelemenizde yarar var. Gün içinde aileniz ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Bulunduğunuz çevreyi değiştirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olmanız mümkün. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. Sezgilerinizin kuvvetlendiği bir gün. İç sesinizi dinleyebilirsiniz. Kendiniz için özel anlar yaratacağınız zamanlar içerisindesiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. Hayatınızın akışı ile ilgili bitişler olması mümkün. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Kendi içinize yönelebilir, öz eleştirelerde bulunabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Ortaklık konuları gündeminize gelebilir. Yeni bir ortaklığa başlamak, yeni fikirlere yönelmek için çaba sarf etmek gerekebilir. Yarım kalan işlerinizi bitirmek için uygun bir zamandasınız. Ortaklaşa konuları toparlamaya bakmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün iş ortamında daha verimli olmanın yollarını aramalısınız. İkili ilişkileriniz gündeminizi daha sık meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sınırlarınızı korumakta zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün çalışma ortamızda yapmış olduğunuz programda bazı değişiklikler olabilir. Kontrolünüz dışında gelişen olaylardan dolayı sinirlerinizin gerilmesi mümkün. Yeni projelere başlamak, atılımlar yapmak için uygun bir gün olmayabilir. Yurt dışı ile ilgili konular gündeminize gelmesi olası. Kararlarınızı alırken ani davranmamaya almamaya özen göstermelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uzaklarla ilgili bir konu üzerinde düşünmek gerekebilir. Kimi zaman kontrolünüzde olmadan gelişebilecek bir olaydan dolayı gerginlik hissedebilirsiniz. Düşündüğünüz bir eğitim için araştırma yapmanız da olası.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi toparlamaya bakmalısınız. Tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinize zaman ayırmanız sizi daha rahat hissettirebilir. Dostlarınızla bir araya gelebilir, sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda endişeli bir tutum içinde olmanız mümkün. Duygusal olarak dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün maddi konularda, iş alanında daha sabırlı olmaya bakmalısınız. Sabah saatlerindeki belirsizlikler daha sonra yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Hayallerinizi kağıda dökmeye çalışmalısınız. Duygusal bir destek arayışı içerisinde olabilirsiniz. Ancak bugün yeni başlangıçlar için pek uygun bir gün olmayabilir. Sosyal konulara da açıksınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kişisel yeteneklerinizi daha fazla kullanacağınız alanlara yönelmek isteyebilirsiniz. Günü daha sakin ve kendi halinizde geçirmenizde yarar var. Beklenmedik olaylarla karşılaşmanız mümkün. Programınızda çok değişiklik olabilir. Daha planlı ama esnek olmalısınız. Acele ve ani karar vermeden önce düşünmenizde fayda var.