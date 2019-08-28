28 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Eski bir ilişkinizde yeni bir ışıltı görüyorsunuz. Bu durumla ilgili aklınız karışık olabilir, kendinize biraz zaman tanıyın ve her şeyi sakinlikle düşünün. Hemen hareket etmek zorunda değilsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün her zaman olduğundan biraz daha yavaşsınız. O nedenle görevlerinizi tamamlarken kendinize biraz zaman tanıyın ve kendinizi zorlamayın. Hızlı davranmaya çalışmak aklınızı iyice karıştıracaktır.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Arkadaşlarınızın ve ailenizin söyledikleri size ne kadar katı gelirse gelsin, onlardan fikir almaya devam edin. Bugün yaşadıklarınızla ilgili çok objektif olabileceğiniz bir gün değil. Sağlıklı kararlar almak için sevdiklerinizden destek alın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kendinizi olan bitenden kopuk hissedebilirsiniz. Ne yapmak istediğinizi ve çevrenizde nelerin olup bittiğini kavramakta zorlanabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerin dikkatini çekmek için sabırlı olmanız gerekecek.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bir şeyleri öğrenirken çok keyifli ve mutlu oluyorsunuz. O yüzden bugün merakınızı coşturacak yeni ilgi alanları ile ilgili araştırma yapın, bu size çok iyi gelecek. İnternet elinizin altında; merak ettiğiniz konulara göz atmanız için şahane bir gün.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün mutlu olacağınız bir haber alacaksınız. Hatta bu kadar sizin haklılığınızı ortaya çıkartacak. Tabii herkes sizin haklı olduğunuzu ve onların yanlış yaptığını itiraf etmeyecektir ama yine de bir tatmin yaşayacaksınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün hiç kimsenin sizi anlamadığını be duyulmadığınızı düşünebilirsiniz. Gerçekten böyle mi yoksa olan biteni net olarak göremiyor musunuz? Düşünce ve duygularınız bulanık, bugün çok ani çıkışlar yapmaktan kaçının.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Kendine güveninizin tavan yaptığı bir gündesiniz. Daha önce gerçekleştirmek isteyip de adım atmadığınız projeleriniz varsa, biri veya birkaçına adım atabilirsiniz. Bu güzel zaman dilimini kullanın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ailenizden bir kişi veya çok yakın bir arkadaşınız sizden bir konuda destek isteyebilir; gerçekten sıkıştığı bir konu olduğu için ertelemeden yardımcı olmanızda fayda var. Neyse ki düşündüğünüzden çabuk çözülecek.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Eşiniz ya da sevgilinizle aranızda küçük bir tartışma çıkabilir. Duygularınız değişken ve bazı şeyleri olduğundan büyük görüyor olabilirsiniz. Tartışmanın gereğinden fazla büyüyüp büyük bir gerilim yaşamamanız için temkinli davranın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Yaratıcı bir gündesiniz. Aklınızı uzun süredir kurcalayan bir konuda çözüm bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli bir gün geçireceksiniz. Beraber tatil planı yapıp uygulamaya koyabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Kariyerinizle ilgili beklediğiniz terfi, yeni iş haberi veya ortaklık konularıyla ilgili olumlu bir haber alacaksınız. Beklediğinize değecek. Bundan sonrası çok daha kolay ve hızlı ilerleyecek.