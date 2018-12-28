28 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün çalışma koşullarınızda değişiklikler olabilir. Sizi yoran konular gündeme gelebilir. Gün içinde son yıllık programlar için çaba gösterebilirsiniz. Yeni hareket planlarınızı toparlayacağınız bir gün olabilir. Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte keyifli programlar yapabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugünü kendinize ayırmak isteyebilirsiniz. Sevdikleriniz için harcamalar yapabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecek. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. İmaj değişiklikleri yapmak isteyebilirsiniz. Akşam için hazırlanacağınız vaktiniz olacak. Şanlı bir gündesiniz. Akşam keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişten gelen konuları çözmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde evle ilgili değişiklikler söz konusu olabilir. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ailenizle birlikte zaman geçirmekten keyif alacaksınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün hareketli bir gündem sizi bekliyor. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar var. Akşam için hazırlanma fırsatı yaratmalısınız. Bu koşuşturma içinde aksayan durumlar olabilir. Keyfinizi kaçırmayın. Kulağınıza dedikodular gelebilir. Yakın çevrenizdekilerle birlikte keyifli bir akşam geçireceksiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün parasal konularla uğraşabilirsiniz. Yeni bir yıla yeni bir harcama planı hazırlayabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda daha çok çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. İşle ilgili konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Yaptığınız planlamalarda arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Akşam sevdiklerinize zaman ayıracaksınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yeni başlangıçlar umut ederek güne başlayabilirsiniz. Yeni yıl için yeni hedefler gündeme gelebilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yöneleceğiniz bir gündesiniz. Hassas olduğunuz konularla meşgul olabilirsiniz. Gün içinde akşamki planlarınız için organizasyon yapabilirsiniz. İlişkiler ön planda olacak.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün bilemediğiniz konularla ilgili kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda beklemeler olabilir. Gün içinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Başkaları için fazla fedakarlık yapacağınız bir günde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde koşullar daha rahatlamış olacaktır. Sosyal gruplar içinde bulunabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Geleceğiniz için ümitlerde bulunacağınız bir gündesiniz. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları toparlamak ve yeniler için yer açabilirsiniz. İş hayatınızdan alacağınız paralar olabilir. Akşam için sevdiklerinizle birlikte organizasyonlara katılabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün iş hayatınız hareketli geçebilir. Yeni sene için yeni hedefler koyabilirsiniz. Göz önünde olmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Üstleriniz ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularla oyalanabilirsiniz. Gün içinde akşam için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları gözden geçirmeniz gerekebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yeni ufuklara açılma istediği ve heyecanı içinde olabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gündesiniz. Gün içinde akşamı planlamak için koşturma içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Akşam için eğlenceli organizasyonlar söz konusu.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün ortaklı konularda yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Sizi strese sokacak konulardan uzak durmalısınız. Finansal konular gündeme gelebilir. Borç alacak ilişkilerinden paralar alabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konularda bağlı olduğunuzu hissedebilirsiniz. Gün içinde akşam için harcamaları abartmamaya çalışın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün ev hayatınızda hoşluklar olabilir. Gün içinde akşam için hazırlıklar olabilir. Eşinizin veya ortağınızla ilgili konularda koşturabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları hızlıca toparlamak isteyebilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlar karşısında sakinliğinizi korumanızda fayda var. Bazı konuları uyum içinde halletmelisiniz.