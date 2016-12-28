28 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Günün ilk yarısında yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için organize olmanız gerekiyor. Fikirlerinizi somut hale getirme imkanınız olabilir. Günün ikinci yarısı iş yerinizdeki statünüzü korumak için işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış sizi biraz zorlayabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda endişe duyacağınız süreçler yaşayabilirsiniz. Finansal konular gündeme gelebilir. Maddi anlamda yenilenme isteği içinde olabilirsiniz. Günün ikinci yarısında işlerinizi toparlamak için fırsatınız olacak. Hafta sonu için kısa yolculuklar organize edebilirsiniz. Yeni şeyler denemeye açıksınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün eşinizle ilgili konularda daha hareketli olabilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlar söz konusu. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Günün ikinci yarısı koşullar daha sabit olabilir. Mali konularla ilgili uğraşlar içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili toplantılar gündeme gelebilir. İletişiniz daha güçlü hale gelebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma hayatınızda hizmet ettiğiniz konularda yoğunluk artabilir. İş arkadaşlarınızla programlama yapmanız gerekebilir. Bazı işlerinizdeki bitişler sizi rahatlatabilir. Gün içinde sağlığınıza özen göstermelisiniz. Ortaklı konuları iyi düşünerek hareket etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde eşinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Günün ilk yarısında çocuklarınıza zaman ayırmanız gerekebilir. Akşama doğru çalışma arkadaşlarınızın size ihtiyacı olabilir. Kardeşlerinize zaman ayırabilirsiniz. Ticari konularda net kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sabah saatlerinde ailenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Toprak ve emlak işleri gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konuları iş arkadaşlarınızla devretmek durumunda kalabilirsiniz. Akşama doğru kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte programlar yapabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yakın çevrenizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız yeni haberler işlerinizde değişikliğe neden olabilir. Ticari konularda daha aktif olabilirsiniz. Akşama doğru işleriniz netleşebilir. Sözleşmeler için uygun bir gündesiniz. Gün içinde eğitim konusu ile ilgili fırsat gündeme gelebilir. Ticari kararlar alabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Günün ilk yarısında parasal konularla ilgili sonlanmalar olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yeteneklerinizi kullanarak işlerinizi daha hızlı bitirebilirsiniz. Sosyal alanda hareketli zamanlarda yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde zihinsel konular ciddiyet kazanabilir. Alacağınız haberlerle planlamalar yapabilirsiniz. Teknik konularla uğraşabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinizi bitirebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için planlar yapabilirsiniz. İlişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Hassas olduğunuz konularda kırılgan olacağınız durumlar gündeme gelebilir.. Akşam saatlerinde düşünceleriniz netleşebilir. Kendinize güveniniz gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde koşullar istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Bilemediğiniz nedenden dolayı kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenerek kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı hale gelebilir. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde planladığınız konularda sıkışıklıklar olabilir. Sorumlu olduğunuz işleri bitirmek için yardım alabilirsiniz. Fırsat buldukça arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendi iç dünyanıza çekilmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı tepkisel davranmayın. Kendinizi rahat hissettiğiniz kişilere zaman ayırabilirsiniz .

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün iletişim konusunda kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmakta biraz zorlanabilirsiniz. İş hayatınızda dikkat çekici olabilirsiniz. Gün içinde ailenizle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Sosyal olaylara yönelebilirsiniz. Akşam saatlerinde geleceğe dair planlar yapmak sizi keyiflendirebilir. Kardeşlerinize zaman ayırabilirsiniz.