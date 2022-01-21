28 Aralık’ta başlayan propaganda süreci yarın saat 18:00’de sona eriyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği takvimle 28 Aralık’ta başlayan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi propaganda süreci, yarın saat 18.00’de sona eriyor. Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının ise dün son günüydü.

203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Pazar günü yapılacak seçimle Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekili belirlenecek.

Seçmenler, kimlik kartı numaralarıyla mahkemelerin WEB sitesinden nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor.

Sandık kuruluna, kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gibi resmi belgelerden biri ibraz edilerek oy kullanılabilecek.