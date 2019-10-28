28 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bazen yeni bir romantizm aramasanız bile, biri gelir ve omzunuza vurur. Eğer bu durum bugün gerçekleşirse, tek bir şansınız olacak. Böyle bir yolu denemek isterseniz, bugün tam günü.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kutuplaşan kişiliklere karşı hoşgörülü olmak sizin için kolay olacak ve bu kesinlikle sizin lehinize olacak. Birbirini tam olarak anlamayan iki grup insanın farkına vardığınızda, tercüme etmeye gönüllü olun; bu sizi güçlü bir pozisyona getirecek.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Kendinizi karmaşık ve öngörülemeyen bir kişi olarak düşünmeyi seviyorsunuz, bu yüzden diğer insanlar sizi tanıdıklarını varsaydıklarında sizi çok rahatsız ediyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Eğer bir ilişkinin ilk aşamalarındaysanız, bugün daha derin bir samimiyet seviyesine doğru bir anda ilerlemek için doğru bir gün değil. En az birkaç gün daha resmi olmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün, şaşırtıcı derecede ortaklıklar için iyi bir gün, bu nedenle emin olmadığınız bir ortaklığa yönlendirilirseniz, açık fikirli olmaya çalışın. Bu kişiyle ilgili olabilecek olumsuz hislerinizi bir kenara bırakın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün birisi esnek olamazsa, onlar için ekstra esnek olmanız gerekir. Bazen eğilmek rahatsız edici olabilir, ancak bazen gerekli olabilir. Sadece bu kişinin köşelerini kabul edip çalışmak, size sonradan fayda sağlayacak.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Hayalperestlik sizin için gişe rekorları kıran bir filmden daha fazla eğlence getirecektir - bu nedenle hayaller diyarına girmekten çekinmeyin ve tüm umutlarınız ve hayalleriniz gerçekleşirse hayatınızın nasıl olacağına odaklanın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Otorite figürlerinin davranışı bugün anlaşılmaz görünebilir ve siz kesinlikle onların radarlarından uzaksınız. Dikkatlerinin dağınık olmasından yararlanmaya istekli olabilirsiniz, ancak bugün dikkatli olun.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yaklaşan seyahat planınız, oldukça sorunsuz bir şekilde devam edecek, ancak küçük bir engel sizi aceleye getirebilir. Belirsiz bir durumla karşı karşıya kalırsanız, mümkün olan en iyi sonucu bekleyin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma alanınız çok mu dağınık? Önemli makbuzları yatağınızın altındaki bir ayakkabı kutusunda mı tutuyorsunuz? Ayrıntıları takip etme konusunda temkinsizseniz, çok geç olmadan bunu değiştirmeniz gerekir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Son zamanlarda bir arkadaşınıza verdiğiniz söz, bugün kendinizi biraz rahatsız hissetmenize neden olabilir. Ama pişman olmana izin vermemelisin. Herhangi bir endişeniz konusunda kesinlikle açık olmalısınız, ancak bir ültimatom önermeyin veya planlarda değişiklik yapmaya zorlamayın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yanlış olduğunu bildiğiniz bir yorumu duyduğunuzda, düzeltmek için çok güçlü bir dürtü duyabilirsiniz ancak bundan kesinlikle kaçınmalısınız. Bilginizi veya görüşlerinizi, yardım edeceğinizi düşünüyor olsanız bile, kendinize saklayın.